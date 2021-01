Sony Playstation 5 :

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition est lancé sur Nintendo Switch, comme l’a révélé Nintendo lui-même dans la liste des prochaines versions de la console. Plus précisément, le site japonais le date du 18 février, le même jour que Silver 2425. Ce RPG d’action de Warhorse Studios sorti en 2018 pour PC, PS4 et Xbox One n’a pas été officiellement annoncé pour la console Nintendo. et cela semble trop spécifique pour être une simple erreur; Cela pourrait être confirmé dans le prochain Nintendo Direct. Nous vous rappelons que Nintendo a également récemment répertorié Banjo-Kazooie et Blast Corps de Rare pour la console virtuelle Wii U, ce que Nintendo a ensuite nié.

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition fr l’édition complète du jeu original ainsi que son contenu téléchargeablecomme From the Ashes et The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon. “Vous êtes Henry, le fils d’un forgeron. Poussé dans une guerre civile qui fait rage, vous regardez impuissant les envahisseurs prendre d’assaut votre village et tuer vos amis et votre famille. Fuyant de peu l’attaque brutale, vous prenez votre épée pour vous battre à nouveau. mort de vos parents et aidez à repousser les forces d’invasion! »dit sa description.

Une étude acquise par THQ Nordic

THQ Nordic a acquis Warhorse Studios en 2019 et en octobre dernier, nous vous avons dit qu’Erik Barmack, ancien dirigeant de Netflix, était en pourparlers avec le studio tchèque pour adapter Kingdom Come: Deliverance à la télévision avec un film ou une série d’action en direct – quelque chose qui n’était pas là. décidé-. Dans notre critique, nous avons dit de Kingdom Come: Deliverance qu’il s’agissait d’un “jeu de rôle médiéval extrêmement complet et visuellement magnifique, avec une forte demande pour les gamers et destinée aux utilisateurs les plus classiques. Ce n’est pas un titre facile à jouer en raison de son approche profonde et ne devrait pas être mesuré avec le même niveau que d’autres représentants évidents du genre. “

Sa suite est confirmée Et la seule chose que nous savons, c’est que nous réutiliserons la technologie CryEngine, la même que Crysis, un puissant moteur graphique que, cependant, très peu de développeurs choisissent.