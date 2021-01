Sony Playstation 5 :

THQ Nordique a annoncé que Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, la remasterisation de ce RPG d’action-aventure, à venir sur Nintendo Switch le 16 mars prochain, une actualité dont l’éditeur a également voulu profiter pour reconfirmer ses projets de lancement Fatigué cette même année, c’est-à-dire sa nouvelle expansion.

Vivez l’aventure n’importe où

Bien sûr et comme dans les autres versions, la remastérisation comprend tout le contenu téléchargeable qui a été initialement publié, ce qui nous garantit une quantité plus que généreuse de contenu pour que nous nous perdions dans son monde en faisant des missions, en améliorant notre personnage et en affrontant des créatures dangereuses.

Tandis que Les caractéristiques techniques que cette version aura pour l’hybride Nintendo n’ont pas été détaillées, Je sais qu’il a été distribué une nouvelle bande-annonce dans lequel on peut voir près d’une minute de séquences tirées directement de son gameplay.

La remasterisation d’un classique

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning a été lancé en Espagne pour PlayStation 4, Xbox One et PC en septembre de l’année dernière, ils nous ont proposé une revue graphique du classique pour PC, Xbox 360 et PS3 pour nous permettre d’en profiter sur les plateformes actuelles.

Dans l’analyse que nous y consacrons, nous avons commenté qu ‘”il est impossible de ne pas ressentir d’affection pour les Royaumes d’Amalur: Re-Reckoning, la révision de un RPG qui n’était peut-être pas très connu, mais qui a certainement laissé de bons souvenirs à ceux qui s’intéressaient à cet univers plein d’action et de sorts. Près d’une décennie plus tard, le meilleur de l’original reste, à commencer par un combat solide qui est, en fait, supérieur à d’autres RPG plus renommés; malheureusement, les points faibles sont également plus importants, allant de nombreuses quêtes secondaires de remplissage et peu attrayantes à un manque alarmant de personnalité dans un genre où il existe de nombreuses propositions similaires. Le remastering est minime, sans autre ajustement apparent que la résolution et la fluidité, nous avons donc un bon jeu de rôle qui peut facilement surprendre ceux qui ne l’ont pas apprécié auparavant, mais avec peu de contribution à son retour. “