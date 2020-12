Sony Playstation 5 :

Avec l’arrivée imminente de la nouvelle année, nous voyons comment de nombreux studios anticipent leurs projets pour 2021: Aujourd’hui, PlatinumGames a parlé de l’évolution du développement de Bayonetta 3 et du projet GG, tandis que Square Enix a anticipé des nouvelles de Final Fantasy XVI pour l’année prochaine, ce que Techland a également fait à propos de Dying Light 2. Suivant cette ligne, les responsables de Le laboratoire HAL a également voulu parler de ce qu’il avait prévu pour 2021.

Yumi Todo, directrice du laboratoire HAL, a accordé une interview à 4Gamer dans laquelle a parlé de l’apparence de cette nouvelle année au studio de Kirby. La bonne nouvelle est qu’il y a du nouveau contenu à l’horizon, à la fois les jeux vidéo de personnages roses de Nintendo et plus de produits en général.

Nouveaux jeux, événements et produits dérivés Kirby

“Nous continuerons à travailler dur sur nos objectifs en 2021”, a commencé Yumi Todo. “Cela signifie que nous voulons que le plus de gens possible apprécient Kirby”, a-t-il expliqué dans l’interview avant de faire la grande annonce: “Nous avons des plans non seulement pour les jeux, mais aussi pour le merchandising, les livres et divers événements comme avec le Kirby Caf. J’espère que vous continuerez à soutenir à la fois Kirby et le laboratoire HAL en 2021! “

Le dernier match de Kirby Nous avons pu profiter de Kirby Fighters 2, un titre de combat multijoueur lancé par surprise sur Nintendo Switch en septembre. Il est actuellement disponible dans l’eShop de la console au prix régulier de 19,99 euros en Espagne.

Cependant, que pas le dernier jeu publié par HAL Laboratory: la dernière grande première de ce studio vétéran -qui a fêté ses 40 ans en 2020- est Part Time UFO, un titre arcade sympathique dans lequel on contrôle une soucoupe volante en deux dimensions. Ce jeu sorti il ​​y a quelques années sur les appareils mobiles, mais il a récemment frappé le commutateur Nintendo. Remarquez que cela n’a rien à voir avec Kirby, nous devrons donc attendre de voir ce que le laboratoire HAL prépare.