Sony Playstation 5 :

Know by Heart est le nom qui donne le titre à l’aventure narrative présentée par l’étude Ice-Pick Lodge, parents de jeux comme Pathologic ou Knock-Knock. Cette fois, nous tombons sur une histoire très humaine et passionnante dans laquelle un groupe de vieux amis se retrouve après de nombreuses années sans se voir. Le problème? Une menace indépendante de votre volonté ruiner ce moment précieux. Le titre se prépare à faire ses débuts sur PC via Steam ce même 2021, et nous avons déjà connu son première bande-annonce:

Know by Heart, le nouveau travail d’Ice-Pick Lodge

L’histoire de Connaître par cœur met en vedette Misha, un garçon dont la vie ennuyeuse est bouleversée lorsque le garçon qu’il aimait à l’école revient en ville et que le vieux gang se réunit. “A eux de parcourir les chemins de la mémoire et de raviver leur amitié.mais leurs souvenirs du passé et leurs propres liens entre eux seront menacés “, déclare Ice-Pick.” Les joueurs se plongeront dans la vie tranquille d’une ville russe, où ils vous pouvez voir et entendre les traces et les échos de l’ère soviétique“.

Le jeu dure pendant 5 heures environ, comme rapporté par l’étude sur sa page Steam. “Pour la première fois depuis des années, Misha retrouve l’espoir d’échapper à l’ennui de sa vie quotidienne. Un épisode bref mais tumultueux de la vie citadine est intimement lié à l’histoire d’un gang d’amis d’enfance qui Ils se remettent ensemble“.

Un groupe d’amis se réunit et il devra faire face à une menace

De cette façon, les joueurs peuvent attendre Connaître par cœur une histoire passionnante, avec éléments non linéaires conduisant à plusieurs fins différentes. À leur tour, les mécanismes de jeu représentent les pensées et les souvenirs de notre protagoniste, et nous supposons que grâce à eux, nous connaîtrons tous les tenants et aboutissants de cette ville et de son groupe d’amis. A tout cela, il faut ajouter un bande-son de piano et collection de mini-jeux.

Know by Heart vise à être disponible entre avril et juin de cette année, mais il n’y a pas de date de sortie spécifique. Nous vous rappelons qu’il sera disponible sur PC via Steam. Il le style, l’atmosphère et le ton sont très différents des jeux précédents du studio, nous avons donc hâte d’en savoir plus sur ce titre. D’autre part, l’équipe de développement a récemment accueilli Pathologic 2, qui peut être apprécié sur PC, PS4 et Xbox One.