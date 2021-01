Sony Playstation 5 :

Koei Tecmo a annoncé une action en justice contre les personnes soupçonnées de vendre des films DVD non autorisés contenant du matériel modifié de la série Dead or Alive et ils incluent des séquences des jeux avec des mods nus. La série de combats est connue pour l’érotisme de ses personnages et cela a été encore amélioré avec le spin-off Dead or Alive Xreme Beach Volleyball, une collection de mini-jeux se déroulant sur des plages paradisiaques avec les filles de la série, mais il n’a jamais franchi la ligne d’arrivée. de l’explicite.

Team Ninja a elle-même averti les fans, avec la sortie de Dead or Alive 5: Last Round sur PC en 2015, de jouer “avec de bonnes mœurs et bonnes manières” ou bien ils ne sortiront plus de jeux sur PC; Bien que je n’ai pas clairement mentionné l’existence de mods sur les nus, dans les 24 heures, vous pourriez trouver ces changements d’apparence qui ont éliminé les vêtements.

Dans tous les cas, les responsables de ces DVD auront Scènes capturées de divers jeux, y compris Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation avec des modifications nues, pour le vendre sur une page d’enchères. Koei Tecmo prétend avoir enfreint ses droits et a notifié à la préfecture de Kanagawa de saisir des poursuites pénales et civiles contre ses créateurs, ainsi que d’obtenir une compensation pour la copie et la distribution de ce contenu.

Dead or Alive 6 est sorti en 2019

La saga des combats a reçu une livraison début 2019, bien que sa popularité ait été inférieure à celle obtenue par Dead or Alive 5 – qui a reçu du contenu pendant de nombreuses années. Venus Vacation est également actif et a continué élargir le modèle avec des personnages féminins plus originaux qui ajoutent aux visages familiers de Dead or Alive; Ce spin-off n’est pas sorti en Occident.