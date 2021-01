Sony Playstation 5 :

Konami a annoncé hier que, lors d’une restructuration interne majeure, le 1er février prochain, elle fermera ses trois divisions de production. Cela ne veut pas dire qu’il va arrêter de faire des jeux vidéo, ce qui était déjà clair hier mais qui a continué à alimenter le discours dans la communauté; C’est pourquoi l’entreprise a voulu se manifester pour clarifier que, en effet, ne pas arrêter de jouer aux jeux vidéo.

C’est un porte-parole de Konami qui a dit à IGN ce que signifie toute la terminologie commerciale publiée hier. En substance, cette personne raconte que ce qui a été dissous a été les divisions de production, mais que les départements de production, ceux qui développent des jeux vidéo, continueront à fonctionner normalement. Le premier supervisait le second, donc maintenant le second travaillera sans supervision, mais en lien direct avec les plus hauts dirigeants.

Ils veulent répondre au «marché rapide» qui les entoure

Disons que les divisions étaient une étape intermédiaire qui a ralenti le travail des départementsC’est pourquoi ils prévoient désormais de travailler de manière «plus agile». Déjà dans le document officiel publié hier, Konami a déclaré que ces changements tentent de répondre rapidement au “marché rapide qui nous entoure”. Le porte-parole de la société a souligné aujourd’hui ce point: «Les départements de production relèveront directement de la direction, qui leur permettre de répondre rapidement au marché“.

Correct. C’est juste une restructuration similaire à celle qu’ils ont faite en 2015. Essentiellement, ils veulent avoir des équipes axées sur les domaines de croissance de l’industrie. – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 25 janvier 2021

Avec ces mots, Konami a voulu préciser que, du moins pour l’instant, ils ne prévoient pas d’arrêter de développer des jeux vidéo. Il ne semble pas non plus qu’ils aient l’intention de vendre leurs PI à d’autres entreprises, comme cela a également été dit hier, bien qu’il ait été clairement indiqué dès le premier instant que ce n’était pas le cas. Ce sera à partir du 1er février que nous commencerons à voir ces changements appliqués, même si au niveau de l’utilisateur le maximum que nous pourrons remarquer sera plus «d’agilité» dans les lancements de l’entreprise.