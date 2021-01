Sony Playstation 5 :

Nintendo Espagne a publié un vidéo complète dédié à Super Mario 3D World + Bowser’s Fury où ils passent en revue les principaux détails du jeu qui arrivera chez Nintendo Commutateur il 12 février 2021. La bande-annonce contient le principales fonctions du jeu et actualités qui sont ajoutés au jeu d’origine, en tant que mode photo et le jeu en ligne; tout en détaillant comment jouer La fureur de Bowser, qui au lieu d’être divisés en mondes offrent un archipel à explorer au goût du joueur.

Commençons par les nouveautés ajoutées au Super Mario 3D World publié en 2013 pour Wii U. La première, celle mentionnée ci-dessus Mode photo, à partir duquel nous pouvons changer l’angle de l’action, zoomer et utiliser une variété de filtres pour changer la statique de la photo. De plus, à mesure que les mondes sont explorés, ils découvriront des timbres à coller sur les photos. L’autre nouveauté réside dans le mode multijoueur, qui en plus de permettre le jeu local, chacun avec sa propre commande, jusqu’à quatre joueurs; Il permet jouer en ligne et sur une connexion sans fil locale.

Bowser’s Fury emmène Mario dans diverses îles pour les explorer librement

Quant à Bowser Fury, le nouveau contenu amènera Mario à la Mer de griffes, un emplacement avec diverses îles dans lequel le plombier s’envole avec Bowsy (qui peut être contrôlé par un deuxième joueur en multijoueur local) pour obtenir les Feline Suns. Les îles peuvent explorer librement, comme dans le traditionnel Super Mario en trois dimensions, et voyagez entre eux sur le dos du Plessie.

Il Bowser furieux nommer le grossissement apparaîtra, comme implicite dans la vidéo, au hasard. À ce moment-là, si suffisamment de soleils félins ont été recueillis, le Gigacampana, ce qui permet au plombier de devenir Giga Mario Félinet affrontez le méchant. Si vous attendez assez longtemps, Furious Bowser disparaîtra.

La vidéo passe également en revue le compatibilité avec les amiibo: la nouvelle figurine de Mario Felino transforme le protagoniste en Mario Felino Blanco et celui avec Peach Felina offre des bonus aléatoires; le reste des amiibo est également pris en charge. Les deux figurines de chat seront également disponibles le 12 février, en même temps que le Nintendo Switch rouge et bleu commémorant le 35e anniversaire de Super Mario.