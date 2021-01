Sony Playstation 5 :

Vous pouvez consulter la liste des jeux vidéo espagnols absents du BNE, au cas où vous souhaiteriez contribuer à leur cause.

Les jeux video font partie intégrante de la culture mondiale, et Espagne ça n’allait pas être moins. La bibliothèque nationale de notre pays est à la recherche de nouveaux titres pour élargir son catalogue de jeux vidéo espagnols, et à cette occasion annonce que Il a l’aide d’associations et de particuliers.

Par exemple, l’AEVI (Association espagnole des jeux vidéo) AUIC (Association des utilisateurs de l’informatique classique) ou la DEV Avoir signé un accord avec la Bibliothèque nationale pour faire don de jeux vidéo espagnols et contribuer à cette cause culturelle, dans le cadre de la loi sur le dépôt légal.

La première mesure initiée par le BNE est de vérifier le nombre total de jeux vidéo développés par les studios espagnols, sur la mission de collecter le maximum de titres sur leurs étagères. La plupart des jeux manquants appartiennent à des systèmes rétro comme Commodore 64, Amstrad ou titres PC plus anciens.

Grâce à cet accord, grandes associations de jeux vidéo en Espagne et tout le monde peut contribuer, et nous pensons que c’est une excellente nouvelle de stimuler la culture du jeu vidéo dans notre pays, ce qui n’est parfois pas assez valorisé par rapport au cinéma, à la musique ou au théâtre.

Vous pouvez accéder au catalogue BNE actuel, ainsi que la liste des jeux vidéo espagnols qui manquent encore dans la collection, disponible au Bibliothèque nationale d’Espagne. Nous partageons quelques exemples que vous pouvez donner.

Bien que la plupart des titres manquants soient jeux rétro, à partir des années 80 ou du début des années 90, il y a des absences aussi importantes que Castlevania Lords of Shadow, Castlevania Lords of Shadow Miroir du destin o Castlevania Lords of Shadow 2, jeux développés par Mercure vapeur et qu’ils sont d’une relative “actualité”.

D’autres titres qui manquent également à la collection BNE sont Football Manager 2 pour PC, Desperados et Desperados II, adaptations de Prédateur et prédateur 2 pour Amstrad et PC, Retour vers le futur partie II et partie III, ou Arkanoid Revenge of the Doh, disponible en trois systèmes: PC, Commodore et Amstrad.

Avez-vous l’un des ces jeux dans votre collection? Tu crois que tu peux donner une copie à la Bibliothèque nationale d’Espagne? Nous savons que certains de ces titres sont bijoux rétro inestimable, mais toute aide est la bienvenue sur le BNE, afin de reconnaître le travail des jeux vidéo dans notre pays.

Source: Bibliothèque nationale d’Espagne