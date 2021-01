Sony Playstation 5 :

La Bibliothèque nationale d’Espagne a commencé la tâche de catalogage du jeu vidéo produit dans notre pays en février 2020. Moins d’un an plus tard, l’entité étatique a annoncé que ont augmenté la collection avec l’aide de particuliers, d’organisations vouées à la préservation et des employeurs espagnols du secteur. La tâche est cependant loin d’être terminée et ils demandent la collaboration de associations et particuliers à donner les jeux manquants disponibles dans cette liste.

Depuis février 2020, nous avons rencontré des associations du secteur du jeu vidéo pour travailler à l’amélioration de la conservation et de l’accès aux jeux vidéo dans le cadre du patrimoine culturel espagnol – Biblioteca Nacional de Espaa (@BNE_biblioteca) 19 janvier 2021

En plus des personnes qui ont fait don de jeux à la collection, trois entités privées ont collaboré et ajouté des «efforts» à la collection. “Améliorer la conservation et l’accès aux jeux vidéo espagnols”: l’Association des utilisateurs de l’informatique classique (AUIC) et les employeurs AEVI (Association espagnole des jeux vidéo) et DEV (Association espagnole des entreprises produisant et développant des jeux vidéo et des logiciels de divertissement).

Le BNE traite le jeu vidéo national, comme spécifié dans la loi 23/2011 sur le dépôt légal, comme “faisant partie du patrimoine culturel espagnol”. C’est pourquoi ils se sont engagés dans la tâche de identifier “la production totale du jeu vidéo espagnol”, et en collaboration avec les associations susmentionnées, déterminer quelles œuvres sont déposées au format physique dans le registre et quelles autres doivent être collectées.

Aujourd’hui, nous publions la liste des jeux vidéo qui ne font pas partie de nos collections pour inciter les associations et les particuliers à en faire don. Pouvez-vous nous aider? 🎮https: //t.co/Cuukt9dwUM— Bibliothèque nationale d’Espagne (@BNE_biblioteca) 19 janvier 2021

Il manque au moins 6310 jeux vidéo espagnols dans la collection

Pour cela, ils ont publié une liste “des données de base que nous avons pu collecter en relation avec ces jeux vidéo”. Il s’agit de un fichier .xls (Excel) où 6310 jeux vidéo espagnols de toutes les décennies apparaissent, de différents éditeurs et développeurs, séparés sur chaque console ou ordinateur et même boutique numérique (comme App Store et Play Store). Qui veut faire un don Pour contribuer au catalogue, vous devez suivre les étapes suivantes:

1. Vérifiez que l’œuvre n’est pas déjà dans le catalogue de la bibliothèque. Faites une proposition de don en vous rendant au Registre national de la bibliothèque et aux salles de consultation de l’institution, ou via le formulaire sur le Web. La Bibliothèque répondra à votre proposition de don dans un délai maximum de 30 jours. Si la proposition est acceptée, vous devez envoyer le don par courrier ordinaire ou le déposer au registre de la bibliothèque avec la feuille d’acceptation.