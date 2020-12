Sony Playstation 5 :

Minecraft est toipas des jeux avec le plus de mods et de créations communautaires par mètre carré, essentiellement parce que sa proposition originale encourage l’originalité et la construction de nouveaux mondes. C’est pourquoi le titre de Studios Mojang a reçu des recréations de lieux fictifs aussi célèbres que Poudlard, l’école de sorcellerie de Harry Potter, ou une bibliothèque d’articles et de rapports censurés.

Maintenant un moddeur, en particulier Crockette22, a publié une nouvelle carte pour Minecraft qui vous permet de vous rendre Hyrule extrait de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le dernier grand opus de cette franchise mythique actuellement disponible sur Nintendo Switch et WiiU. Cette nouvelle carte rCréez les zones principales de la scène du jeu, avec toutes les régions de l’original, bien que son auteur conseille que n’a pas de bâtiments, de constructions ou de personnages; ce ne sont que les paysages, ce qui est idéal pour la survie et le jeu créatif. Vous pouvez télécharger la carte ici.

Une carte disponible sur toutes les plateformes, y compris Switch

Cette carte pour Minecraft est disponible pour la version Java du jeu, l’original et l’édition Bedrock, Ce qui signifie que peut être téléchargé et joué sur toutes les plateformes, y compris Nintendo Switch. Bien sûr, étant une carte aussi grande, il est probable que certaines zones ne soient pas complètement recréées, en partie aussi en raison de la limitation de hauteur dans la construction. Son auteur prévient également que la région d’Eldin présente certains défauts qu’il ne sait pas s’il peut corriger.

Même ainsi, c’est un projet ambitieux qui jette les bases de ce qui pourrait devenir autre chose dans le futur: avec la carte déjà en place, qui sait si elle ne pourra pas être réutilisée pour recréer The Legend of Zelda: Breath of the Wild dans Minecraft? Que cela se produise ou non, cette carte est un espace sympa pour les amateurs de jeux Nintendo et l’un des plus beaux décors dans lesquels se dérouler un jeu dans le vaste titre de Mojang.