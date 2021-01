Sony Playstation 5 :

Nul doute que 2020 a été marquée par la pandémie de Coronavirus et évidemment cela a fini par avoir un impact sur l’industrie du jeu vidéo, à la fois pour le meilleur (avec des revenus historiques pendant les mois d’enfermement) et pour le pire (avec des retards et des annulations de projets). Il semble que en 2021 la robe ne changera pas radicalement et quelques jeux comme Euro Truck Simulator 2 ont voulu rendre hommage à ceux qui se battent au quotidien pour que tout cela se termine au plus vite.

Logiciel SCS, studio responsable du simulateur de camion, a décidé de lancer un événement appelé Transporter l’espoir (quelque chose comme Carrying Hope) qui permet aux joueurs d’Euro Truck Simulator 2 transporter une cargaison aussi précieuse que les vaccins COVID-19. Ce qui a commencé comme un événement pour soutenir les vrais camionneurs qui transportent de la drogue entre les pays et les villes a fini par diviser la communauté des joueurs.

Anti-vaccins offensés par l’événement

Certains joueurs ont été mal à l’aise avec cet événement parce que, pour une raison quelconque, ils ne croient pas à la vaccination. Ces personnes, communément appelées anti-vaccin, ils considèrent que tout est une intrigue internationale et ils estiment que SCS Software n’aurait pas dû réaliser un événement de ces caractéristiques. Les insultes envers le studio et les autres joueurs n’ont pas tardé à arriver sur les réseaux sociaux, où le Je déteste ceux qui participent de cet événement se déroule librement.

À tel point que même l’étude elle-même a dû sortir et demander du respect à la communauté: «Nous aimerions vous demander de toujours garder à l’esprit un bon comportement. Avec cet événement, nous voulons rendre hommage aux chauffeurs routiers qui travaillent dur dans la vraie vie puisque la pandémie est arrivée pour que le monde continue de tourner, «la déclaration commence».Peu importe que vous soyez pour ou contre les vaccins, ces camionneurs doivent encore travailler dur et nous voulons leur donner leur quinze minutes de gloire bien méritées. “

Cet événement se compose de conduire un camion avec une charge qui ne vous permet de subir aucun dommage, les joueurs doivent donc faire preuve d’une extrême prudence et conduire prudemment effectuer au moins sept voyages. S’ils le font, ils recevront un objet de décoration exclusif pour la cabine de leur camion: «Si vous n’aimez pas cet événement, vous n’avez pas besoin d’y participer. Ce n’est pas obligatoire“La déclaration se termine en disant.