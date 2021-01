Sony Playstation 5 :

En 2014, alors que Twitch était encore considéré comme un phénomène plutôt que comme une plate-forme de divertissement établie, un programmeur australien anonyme a créé Twitch joue Pokémon: les téléspectateurs ont coopéré et ont concouru pour faire progresser le jeu de Pokémon Red Edition qui était diffusé en envoyant commandes via le chat. Sept ans plus tard, Constantin Litard, un programmeur 3D chez Gameloft Montréal, a donné une tournure à cet exploit en créant un script pour twitter.

Le programme que vous avez créé permet aux utilisateurs du réseau social de lire le même titre, mais pas via une diffusion en direct, mais de l’avatar Twitter de Litard, qui est mis à jour toutes les 15 secondes en collectant le commandes envoyées en réponse à un tweet inséré sous ces lignes. Les joueurs répondent au message avec l’une des huit commandes représentant les boutons de la Game Boy: Haut, Bas, Gauche, Droite, A, B, Démarrer et Sélectionner.

Vous pouvez maintenant jouer à Pokemon Red dans mon avatar! 🥳 Commentez l’un de ces boutons sur ce tweet:

Haut, Bas, Gauche, Droite, A, B, Démarrer, Sélectionner pic.twitter.com/9RV383BGjW Constantin Litard (@screenshakes) 8 janvier 2021

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 21800 personnes ont répondu au tweet. Pour l’instant, la communauté a choisi le Pokémon initial (Squirtle, voulant probablement par erreur choisir Bulbasaur) et a laissé Palette Town derrière. Litard a dû redémarrer la progression il y a environ 13 heures pour ajouter la fonctionnalité de sauvegarde du cadre. À l’aube du 9 janvier, il l’a redémarré pour que les joueurs puissent commenter le même tweet dans lequel ils entrent les commandes.

J’ai redémarré le jeu pour améliorer les entrées!

Vous pouvez maintenant ajouter des éléments après votre commande pour éviter d’avoir à supprimer la précédente. Faites toujours Button + Space + quelque chose Exemple:

Gauche Salut à tous

À droite Ceci est un test – Constantin Litard (@screenshakes) 9 janvier 2021

Il reste à voir combien de temps ils prendront pour terminer. Twitch joue les adeptes de Pokmon ont Battez le haut commandement de la Ligue Pokémon pendant 16 jours après avoir démarré le jeu. Dans un total de 39 jours ont terminé le Pokdex.

Le 25e anniversaire de la saga est célébré en 2021

Dans d’autres actualités sur Pokmon, en 2021 La société Pokmon célèbre son 25e anniversaire de la saga créée par Game Freak. Pokémon Unite, un développement de Tencent pour mobiles et Switch, est actuellement annoncé; et New Pokémon Snap, une suite du classique Nintendop 64 pour Nintendo Switch. De plus, les rumeurs d’un remake de Pokémon Diamond & Pearl prennent de l’ampleur.