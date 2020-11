Sony Playstation 5 :

Monde Super Nintendo, la scène avec des manèges, des décorations et même des mécanismes de jeux vidéo qui font partie du parc d’attractions Universal Studios Japon, c’est presque fini. Trois photographies aériennes publiées par le média japonais The Sankei News (diffusées par @ SoCal360 sur Twitter) montrent que le résultat final est, dans la plupart des cas, identique aux arts conceptuels avec lesquels le parc a été annoncé, et dans d’autres cas , encore mieux.

Si on dit presque fini c’est parce que les photographies ne montrent que l’extérieur du parc et nous ne connaissons pas l’état de l’intérieur des installations. Sur la photo suivante, vous pouvez voir le point d’entrée de Super Nintendo World, via le Château de Peach. La référence au Super Mario 64 de la Nintendo 64 est terminée lorsque le style polygonal du château de Bowser est recréé à l’arrière du parc.

L’environnement est plein de Plantes Piraa, tuyaux qui mènent à l’intérieur des bâtiments, des escaliers, des passerelles, des ponts, des détails tels que Maison de crapaud, des scénarios représentant les niveaux des jeux de plateforme de plombier comme le glace et prairie, et bien sûr, de nombreux blocs d’interrogation.

Un parc d’attractions avec des mécaniques de jeux vidéo

Les visiteurs du parc auront un bracelet qui se synchronisera avec votre téléphone portable. Pendant leur séjour dans le royaume de Champin, ils devront collecter des pièces et interagir avec les éléments de la scène avec son bracelet, d’où, on suppose, la disposition de tant de “blocs”? et des pièces de monnaie éparpillées sur toute la scène. De plus, il y aura également attractions comme un circuit Mario Kart.

L’ouverture de Super Nintendo World au Japon devait avoir lieu cette année à l’occasion de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reporté par pandémie de COVID-19. Le nouveau plan est d’ouvrir les portes de cette section d’Universal Studios Japan (en Osaka) dans Mars ou avril, avant que les Jeux Olympiques se tiennent du 23 juillet au 8 août 2021. De plus, la construction du Super Nintendo World en Californie, aux États-Unis, a débuté en août.