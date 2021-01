Sony Playstation 5 :

Bandai Namco a annoncé que la démo de Little Nightmares 2, initialement sortie sur PC en décembre dernier enfin disponible sur consoles, permettant aux utilisateurs de PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch Vous pouvez également essayer cette suite tant attendue de l’un des meilleurs jeux d’horreur de la dernière génération, même si nous vous prévenons que l’hybride Nintendo n’arrivera pas avant quelques heures.

Le début du cauchemar

Comme dans compatible, Cette version d’essai nous mettra dans la peau de Monkey pour explorer une partie du premier niveau du jeu alors que nous essayons d’empêcher un dangereux chasseur de nous mettre fin à une forêt sombre pleine de pièges mortels.

L’un des jeux d’horreur les plus prometteurs de l’année

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Little Nightmares 2 sera un jeu d’horreur qui suivra dans le sillage de sa première partie et il proposera une aventure dans laquelle combinez furtivité, plateforme et énigmes. Tout cela pendant que nous parcourons un monde sinistre dans lequel les peurs de l’enfance prennent forme et deviennent bien réelles.

Bien que cette fois nous contrôlions un nouveau protagoniste, Six, le personnage principal de l’original, sera également présent et elle nous accompagnera pendant une grande partie de notre voyage, nous devons donc apprendre à collaborer avec elle pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables.

Aujourd’hui nous avons publié dans Vandal quelques impressions après avoir joué ses deux premiers niveaux, un article qui nous l’espérons servira d’apéritif jusqu’à la sortie de sa version finale le 11 février sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Dans ce document, nous avons commenté que “nous pouvons supposer que Cela va devenir l’un des premiers grands jeux de cette 2021 qui vient de commencer«Dans cette même actualité, nous vous laissons également un nouveau gameplay commenté que nous lui avons dédié sur notre chaîne YouTube. Au passage, nous en profitons pour vous rappeler qu’aujourd’hui Bandai Namco offre le premier jeu dans sa version PC.