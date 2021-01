Sony Playstation 5 :

Ce soir le Vitrine Resident Evil, dans lequel la date de sortie de Resident Evil 8: Village a été annoncée, qui arrivera le 7 mai, ainsi que d’autres surprises, comme le jeu multijoueur Resident Evil Re: Verse, et un démo exclusive PS5, intitulé Jeune fille, et qui peut maintenant être téléchargé gratuitement sur le PS Store.

Une aventure indépendante avec la jeune fille

Dans la démo Jeune fille nous nous mettons dans la peau d’un protagoniste alternatif, appelé La femme de chambre, qui ne peut pas se battre, et c’est une sorte de démo technique pour voir à quoi ressemble le jeu sur PlayStation 5, dans un mouvement qui rappelle Resident Evil 7, qui avait une démo mais un fragment qui n’appartenait pas au jeu final, avec un autre protagoniste.

Cette démo semble être exclusive à la console Sony, et ils ont déjà confirmé que au printemps il y aura une démo pour toutes les plateformes, mais pour être différent de cela.

Resident Evil 8 sortira sur PS5, Xbox Series X / S et PC, et aujourd’hui, il a été confirmé qu’en plus également disponible sur PS4 et Xbox One. Le titre vous pouvez réserver maintenant dans les magasins numériques, et autre que l’édition standard, il y aura un édition deluxe pour toutes les plates-formes (requis pour accéder au mode de difficulté le plus élevé du jeu, qui comprend des éléments inspirés de Resident Evil 7) et un Edition collector (Uniquement pour les consoles qui incluent tout de l’édition Deluxe et une figurine de Chris Redfield, une boîte en métal, une affiche et un livre d’illustrations). De même, il existe un forfait numérique qui comprend également la livraison précédente et qui permet d’y accéder dès le moment de l’achat. Les précommandes numériques pour PS4 et PS5 incluent diverses pistes de bande-son numérique.

Resident Evil: Village continuera l’intrigue commencée par Resident Evil 7, et nous reprendrons le contrôle Ethan hivers, qui se rend dans une ville rurale d’Europe et se retrouve dans un château au décor baroque. Là, il affrontera des sorcières qui travaillent sous le commandement d’un mystérieux personnage nommé Mère Miranda.