Sony Playstation 5 :

Le 5 février prochain, Ys IX: Monstrum Nox sera présenté en première PS4 Européens, y compris espagnols, avant de faire le saut cet été vers d’autres plates-formes telles que PC et Nintendo Switch. Cependant, avant d’être publié dans son intégralité, l’éditeur NIS America et le développeur Falcom ont publié un démo de jeu. Cette version d’essai est désormais disponible gratuitement sur le PlayStation Store.

Démo Ys IX: Monstrum Nox sur PS4 regardons “la mystérieuse ville de Balduq”, selon la description officielle dans le magasin de la console. Les joueurs pourront choisir «entre deux endroits clés» qui peuvent être librement explorés. Vous pouvez aussi “expérimentez avec les nouveaux cadeaux et monstres avant que l’aventure complète ne commence. “

Quoi de neuf dans Ys IX: Monstrum Nox

Et est-ce que l’une des grandes nouvelles d’Ys IX: Monstrum Nox est que dans cet épisode, nous pouvons contrôler l’un des six Monstrums, chacun avec ses propres capacités spéciales allant de la détection d’objets cachés aux murs d’escalade. Tout au long du jeu, nous pourrons non seulement explorer la ville, recevoir les ordres des habitants, mais aussi nous pouvons également visiter la dimension Grimwald Nox.

L’intrigue de cet épisode nous remettra dans la peau de Adol christin pour commencer cet épisode étant emprisonné précisément dans la mystérieuse ville de Balduq. Dans les donjons rencontrez une femme, Aprilis, qui te transformer en Monstrum. C’est grâce à cette transformation qu’il peut rejoindre d’autres êtres surnaturels, voyager dans sa dimension et découvrir les secrets que cache cette ville mystérieuse.

La démo de Ys ​​IX: Monstrum Nox est désormais disponible, comme nous l’avons dit, sur le PlayStation Store. Oui, pour le moment cette version d’essai du jeu arrive avec des langues en français et en anglais, ainsi que des voix en japonais et en anglais. Cette démo peut également être jouée sur PS5, bien que la boutique numérique avertisse qu’il peut être nécessaire de mettre à jour la console avec la dernière version du logiciel et que, même ainsi, certaines des fonctionnalités PS4 ne sont pas disponibles.