L’un des comptes officiels de Netflix sur Twitter a publié le première page du scénario de la deuxième saison de la série The Witcher. L’image que ledit compte a partagée montre ce qui devrait être la première scène de ce nouveau lot de chapitres qui est toujours ils n’ont pas de date de sortie spécifique, mais a récemment vu son tournage arrêté à nouveau par un accident d’Henry Cavill lui-même, un acteur qui joue Geralt de Rivia.

Dans la scène montrée dans l’image, que vous pouvez voir insérée sous ces lignes, Il a pour protagonistes une famille de marchands: il y en a trois, un père, une mère et une fille, qui parcourent les montagnes à la recherche d’un abri. La voix de Geralt guide la scène en se demandant ce que le destin lui réserve désormais, alors que la famille est attaquée par un monstre mystérieux qui enlève sa mère et son père, tandis que la fille cherche de l’aide trempée de sang.

Saison 2. Page 1. Où #TheWitcher nous mènera-t-il cette saison? #Witchmas pic.twitter.com/3R73RCvrnL Netflix Queue (@netflixqueue) 22 décembre 2020

Adaptation possible de A Grain of Truth, l’une des meilleures histoires de Sapkowski

En lisant cet extrait du scénario, la communauté a voulu comprendre que la deuxième saison de la série The Witcher par Netflix adaptera l’une des histoires courtes les plus acclamées d’Andrzej Sapkowski, intitulée A Grain of Truth. Il y a quelques détails qui indiquent clairement que ce sera l’intrigue avec laquelle commencer cette deuxième saison; les personnages, le manoir mentionné à la fin du texte

Cette première page du script rejoint la série de indices qui nous mènent à la première de la deuxième saison de The Witcher: Nous avons déjà vu la première image à l’intérieur du plateau de tournage, ainsi que la première image de Ciri dans la deuxième saison et on nous a même présenté la nouvelle armure que Geralt of Rivia portera dans les prochains chapitres.

Ce que nous ne savons pas, c’est quand il sera publié, bien que cela soit prévu tout au long de 2021. Le tournage de cette saison a été assez cahoteux: il a commencé avant que la crise des coronavirus n’éclate, mais le verrouillage a provoqué un arrêt qui n’a pris fin qu’en août. Ensuite, ils ont dû arrêter de tourner à nouveau parce que certains membres de l’équipe avaient donné positif pour COVID-19précisément, et ils ne voulaient pas mettre le reste en danger. Le dernier était un accident de Henry Cavill qui a également provoqué un arrêt de l’enregistrement.