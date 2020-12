Sony Playstation 5 :

La Division 2 reçoit une mise à jour pour atteindre une résolution 4K et 60 images par seconde sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Ce correctif arrivera avec la mise à jour 12.1 prévue pour le 2 février; avant, la semaine prochaine, la version 12 sera disponible avec de nouveaux équipements et d’autres changements ou améliorations.

Lors de la dernière diffusion de State of the Game sur Twitch, l’équipe a confirmé cette nouvelle, mentionnant l’amélioration graphique des nouvelles consoles, et le spécialiste du contenu Ubisoft Massive a de nouveau évoqué cette nouvelle sur Twitter.

Il faut noter que indique «Xbox Series X | S», qui inclurait la Xbox Series S – qui en principe n’est pas conçue pour les résolutions 4K -, mais ce sont toutes les informations dont nous disposons pour le moment.

La Division 2 recevra une mise à jour pour autoriser 4K 60 FPS sur les consoles de nouvelle génération! Series S, Series X & PS5! – rxlyaT 🍂 (@rxlyaT) 2 décembre 2020

Rôle et action post-apocalyptique

Tom Clancy’s The Division 2 est en vente sur PC, Xbox One et PS4 depuis mars 2019. C’est un jeu d’action avec des éléments de jeu de rôle et multijoueurs qui, dans cette suite, transforme les rues enneigées de Manhattan pour un Washington DC chaud. Il propose à nouveau une formule proche du rôle et du tir le plus tactique dans un avenir où l’humanité doit survivre au fléau d’un virus qui a dévasté la structure du gouvernement et de la société. Les cartes sont plus ouvertes et complexes, des scénarios plus vifs et pleins d’éléments destructibles ou de couverture.

Le jeu offre la possibilité de jouer tout son contenu à la fois seul et en coopération jusqu’à quatre joueurs, bien que la possibilité de raids ou de missions de grande difficulté avec jusqu’à huit compagnons ait été ouverte. Vous pouvez en savoir plus grâce à notre analyse.