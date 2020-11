Sony Playstation 5 :

Phil Spencer parle de la fabrication de la Xbox Series X et des raisons pour lesquelles ils ont attendu que la PS5 commence la production pour lancer sa console.

Consoles Xbox nouvelle génération sont déjà entre les mains des joueurs, et la Xbox Series X et la Xbox Series S ont été confirmées comme étant la meilleure version de console de Microsoft à ce jour. De plus, des pays comme le Royaume-Uni ont battu les records initiaux de la précédente console Redmond, Xbox One.

Dans une interview avec Nilay Patel de The Verge, Phil Spencer a parlé du processus de fabrication de la Xbox Series X, la console la plus puissante du marché et la sœur aînée de la Xbox Series S. Le patron de la Xbox s’assure que la fabrication de la console a commencé à la fin de l’été dernier, après la compétition, PS5.

La raison pour laquelle La Xbox Series X a commencé la production après la PS5 est que le Redmond a dû attendre AMD a envoyé la technologie nécessaire pour la puce graphique de la console. Nous vous rappelons que l’architecture de la Xbox Series X est une Zen 2 personnalisé, comme cela se passe dans la console Sony.

” Lorsque vous avez fini de fabriquer la console, vous devez les envoyer à tous les détaillants et distributeurs adapté. Il y a un retardMême quand vous commencez et même quand ils sortent de la chaîne de montage, jusqu’à ce qu’ils soient sur les tablettes des magasins ”, a expliqué Phil Spencer.

Phil Spencer, vice-président de la division Jeux vidéo de Microsoft.

En revanche, le responsable de la division Xbox admet que Je ne m’attendais pas à une demande aussi forte, ce qui, avec la situation difficile due à la pandémie COVID-19, a fait que de nombreux joueurs n’ont toujours pas la console à la maison. Mais le gérant assure que à Noël, il y aura plus de stock de Xbox Series X et également de Xbox Series S.

” La plus grande déception pour moi dans cette version, même si j’en suis content, c’est que les gens aiment la console. La demande est élevée, donc lorsque la console atteint les concessionnaires, c’est déjà un processus très linéaire. ”

C’est tout ce que nous savons aujourd’hui sur la Xbox Series X, anciennement connue sous le nom de Project Scarlett.

Avez-vous déjà un Xbox Série X | S? Nous sommes sûrs que si c’est le cas, vous serez plus que satisfaits de la nouvelle famille de consoles Xbox, qui promettent une génération plus riche et plus variée aux côtés de la Sony PS5.