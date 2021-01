Sony Playstation 5 :

Capcom a rapporté à la mi-novembre 2020 que Informations personnelles des employés, partenaires commerciaux, clients, actionnaires et candidats filtré sur le net après qu’un groupe de hackers se soit propagé plus de 1 To de documents confidentiels volés à la société japonaise. La firme japonaise informe ce 12 janvier 2021 que le les informations personnelles de 16406 personnes il a été volé et le nombre de personnes éventuellement touchées passe de 350 000 à 390 000.

Les informations divulguées collectent les noms, adresses e-mail, Dossiers RH et autres coordonnées de 3 994 employés, 9 164 anciens employés et 3 284 associés commerciaux. Quant à la fuite potentielle, pas encore achetée, sont les noms et les e-mails de 134000 documents d’assistance aux consommateurs japonais de Capcom (dans ce cas, également des adresses résidentielles et des numéros de téléphone), 140000 du magasin Capcom en Amérique du Nord et 4000 sur le site Web Esports.

En plus des données personnelles, parmi le téraoctet de données confidentielles volées, il y a aussi résultats commerciaux, informations financières, documents de développement jeux et autres fichiers qui, selon VGC, circulent sur le réseau. Début novembre 2020 un un groupe de hackers a extorqué l’entreprise, menaçant de diffuser les données s’ils n’étaient pas payés 11 millions de dollars en bitcoins.

“Capcom propose excuses sincères pour toute complication et inquiétude que cela aurait pu potentiellement impacter ses clients ainsi que ses nombreux actionnaires », précise la société japonaise dans le communiqué publié ce mardi, où elle rappelle aux clients américains et canadiens de s’impliquer. Contactez le service à la clientèle s’ils veulent poser des questions sur le vol éventuel de leurs données.

La fuite a fait progresser le développement de plusieurs jeux vidéo

Les documents divulgués concernant le développement de jeux vidéo mentionnaient une version pour Réalité virtuelle Resident Evil 4, des compilations de la saga Ace Attorney pour Nintendo Switch et PS4, et des projets inconnus appelés Guillotine et Reiwa, entre autres.