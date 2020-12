Sony Playstation 5 :

Novembre 2020 a été le mois de lancement des deux consoles de nouvelle génération Xbox Series X / S et PlayStation 5, qui ont fait la une des journaux en raison des difficultés à les obtenir. Cependant, La console la plus vendue en Espagne le mois dernier était Nintendo Switch dans ses deux modèles standard et Lite, et Nintendo Ibrica a annoncé cet après-midi que la gamme de consoles s’est déjà vendue à plus de 1 570 000 unités sur le marché espagnol.

Switch a fait ses débuts en mars 2017 en tant que console hybride entre ordinateur de bureau et ordinateur portable, et depuis septembre de l’année dernière a une version portable uniquement appelée Switch Lite, compatible avec la grande majorité des jeux.

Les deux machines ont été le matériel le plus vendu en Espagne en 2019 et jusqu’à présent en 2020, comme l’a révélé Nintendo dans son communiqué de presse, ainsi que le dernier mois de novembre, et notamment pendant la période du Black Friday, où ils détiennent une part de marché de 72% par rapport au total des plateformes.

Succès des jeux Mario

Nintendo revendique également le succès des jeux sur sa console, puisque 6 des 10 jeux les plus vendus en Espagne en 2020 sont de Nintendo Switch: ce sont Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8: Deluxe, Minecraft Nintendo Switch Edition, Super Mario 3D: All-Stars, Super Mario Odyssey et Luigi’s Mansion 3. Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Odyssey sont tous deux sortis en 2017, peu de temps après le lancement de la console.

Le succès de Mario sur Switch est tel que, selon les données de Nintendo Espagne, les cinq jeux Mario disponibles sur la console totalisent 2,4 millions d’unités physiques en Espagne, sans compter les ventes numériques. Cela signifie que Pour chaque console Nintendo Switch vendue, il y a 1,53 jeux Mario en version physique, sans compter le numérique.