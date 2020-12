Sony Playstation 5 :

La communauté EVE Online est l’une de celles qui prend le plus au sérieux les relations entre les joueurs, en tirant pleinement parti des systèmes de gestion de l’espace lointain du MMO. A tel point qu’il y a même grandes guerres pour les ressources de l’univers du jeu, des conflits qui ont même eu un impact sur la vie réelle. Maintenant, les chefs des deux principales factions de ladite guerre ont convenu d’un trêve de Noël afin que les soldats puissent passer du temps avec les leurs.

Et c’est que les batailles d’EVE Online prennent beaucoup de temps à ses joueurs: généralement une bataille peut durer des heures et des heures de combat, un combat qui demande aussi une extrême attention pour éviter d’endommager votre vaisseau et celui de vos alliés en tentant de pénétrer la défense ennemie. Avec l’arrivée de Noël, certains utilisateurs montraient une certaine fatigue dans les escarmouches et ils ont déjà prévenu leurs supérieurs qu’ils ne seraient pas en mesure de maintenir le niveau pendant les dates de fête.

Première trêve en six mois

Par conséquent, les dirigeants de Alliance TEST et Fédération Goonswarn Ils ont convenu d’une trêve qui durera au moins aussi longtemps que dureront les vacances de Noël. Plus précisément, il a été indiqué qu’aucun appel à la bataille ne peut être lancé après les 22 et 23 décembre – c’est-à-dire entre hier et aujourd’hui – et ce veto restera jusqu’au 24 et 25 décembre. Pendant cette période, aucune offensive ne peut être faite contre l’autre camp. Les soldats ne seront pas non plus tenus de se connecter pendant ces jours.

C’est la première fois que cette grande guerre est au point mort; les deux factions se battent sans repos depuis six mois, ce qui explique la fatigue des troupes. En fait pendant ce conflit de guerre virtuel deux records Guinness ont été battus Des mondes aux plus grandes batailles PVP de l’histoire du jeu vidéo.