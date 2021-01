Sony Playstation 5 :

Edmund McMillen a annoncé que The Binding of Isaac: Repentance sortira sur PC le 31 mars avec une nouvelle bande-annonce.. L’extension de la taille d’une suite de son hit roguelike sera également disponible sur consoles, mais à une date ultérieure. «Oui, la répétition sera enfin entre vos mains, vos cœurs et vos âmes le 31 mars», déclare son créateur. Le contenu a été lent car l’équipe voulait peaufiner chaque fonctionnalité.

McMillen a résolu certains doutes sur Twitter concernant la répétition, qui élargit l’original avec “des tonnes” de nouveaux boss, étages, chemins alternatifs, objets, éléments d’histoire, défis et certains personnages.

repentance est une extension finale de la taille d’une suite à isaac qui élargira considérablement le jeu, ajoutant des tonnes de nouveaux boss, étages, chemins alternatifs, objets, éléments d’histoire, défis et quelques personnages incroyables (et plus!) https://t.co / 5Dq8Tntmrk— Edmund McMillen (@edmundmcmillen) 2 janvier 2021

L’original est sorti en septembre 2011 et a ravivé l’intérêt des développeurs indépendants pour les roguelike, qui sont souvent caractérisés par des éléments aléatoires dans leurs donjons, la mort permanente et le déverrouillage de certaines aides ou personnages qui facilitent un peu le jeu suivant. Il a été élargi avec plus de nouvelles, est venu sur consoles et mobiles avec The Binding of Isaac: Rebirth et en 2017 avec The Binding of Isaac: Afterbirth +.

Un succès dès le premier instant

“Isaac ne veut pas se laisser sacrifier en soi-disant honneur à un dieu sanguinaire, ou plutôt à une mère affolée par la ferveur religieuse. Avec des références aussi notables que Zelda et Rogue, ce titre mise davantage sur l’action adaptative, dans le Dans la mesure où le joueur doit trouver des stratégies appropriées pour pouvoir faire le meilleur avec le matériel à sa disposition et, en même temps, explorer les niveaux au maximum ou trouver le moyen le plus rapide d’atteindre le monstre final et de se battre avec lui. dérangeant et souvent surprenant, même lorsque vous êtes avec lui depuis de nombreuses heures, The Binding of Isaac est un nouveau succès de qualité et de bon travail qui nous vient de cercles de développement indépendants“Nous vous l’avons dit dans la première critique avec une note exceptionnelle.