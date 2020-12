Sony Playstation 5 :

La mise à jour de la saison eFootball PES 2021 a fait ses débuts en Espagne et dans le monde en septembre dernier en tant que jeu complet, disponible pour 29,99 euros. Tout au long de ces mois, il a reçu des mises à jour continues qui ont ajouté du nouveau contenu et peaufiné différents aspects du titre. Aujourd’hui Konami a révélé le Contenu du pack de données 3.0, qui est responsable de mettre à jour 85 visages de joueurs, en ajoutant également plus de 100 nouveaux kits. Ajoutez également de nouveaux joueurs à la série Ichnical Moments. Le patch est désormais disponible pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et sur PC via Steam. Nous vous laissons avec sa remorque au dessous de:

Pack de données EFootball PES 2021 3.0

Konami annonce que grâce à Pack de données 3.0 de eFootball PES 2021 Les 85 visages de joueurs ont reçu une mise à jour: Parmi eux se trouvent ceux de Roger Ibaez (AS Roma), Jrmy Doku (Rennes), Pedri (FC Barcelone), Mislav Orić (Dinamo Zagreb) et Orkun Kk (Feyenoord). Aussi, le patch Il ajoute également les kits mis à jour de toute une série de clubs parmi lesquels figurent les équipes nationales d’Italie, du Brésil, du Pays de Galles et de Bulgarie; Pendant ce temps, il FC Nantes, AS Monaco et AS Roma ils porteront également leur dernier kit.

D’autre part, eFootball PES 2021 ouvre les portes à plus de joueurs dans leur série de moments Ichnical dans diverses campagnes myClub, avec l’arrivée des prochaines campagnes au cours des mois suivants. Nous vous laissons la liste des joueurs qui arrivent à cette section du jeu, accompagnés de leurs moments mémorables dans l’histoire du football:

Frank Lampard (équipe technique: 30/04/2005)Petr Čech (partie technique: 19/05/2012)Johan Cruijff (équipe technique: 03/01/1978)Patrick Kluivert (équipe technique: 02/02/2002)Karl-Heinz Rummenigge (équipe technique: 27/09/1980)Franz Beckenbauer (équipe technique: 05/08/1976)Lothar Matthus (équipe technique: 21/11/1992)

Mises à jour du visage et de l’équipement, plus de contenu sur la série Technical Moments et bien plus encore

D’autre part, Data Pack 3.0 comprend également le mise à jour de l’apparence du Camp Nou, le bal d’hiver officiel de la Premier League russe 2020-2021 et cinq nouvelles bottes adidas (Copa 20+ Motion Blur, Nemeziz 20+ Motion Blur, Nemeziz Messi 20.1, Predator 20+ Motion Blur, X 20+ Motion Blur); un de Nike (PHANTOM GT ELITE).

Nous vous rappelons que Mise à jour de la saison eFootball PES 2021 comprend toutes les fonctionnalités d’eFootball PES 2020, avec des licences exclusives et des données de la saison dernière. Peut être acheté à la fois physique et numérique, pour un prix de 29,99 euros. “Konami nous présente la mise à jour de la saison eFootball PES 2021 de cette année, une mise à jour de l’équipe PES 2020 avec presque aucun changement jouable qui sert de temps supplémentaire jusqu’à l’arrivée de la prochaine génération“, avons-nous noté dans notre analyse.