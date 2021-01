Sony Playstation 5 :

Universal Studios et Nintendo continuent de promouvoir Super Nintendo World avant son ouverture le 4 février avec des annonces à la télévision. Une nouvelle vidéo est consacrée à attirer l’une des licences les plus vendues de l’entreprise, Mario Kart, et dans la publicité, nous pouvons voir que simuler les courses et le lancer d’objets pour gêner les concurrents.

マ リ カ ー の CM # ユ ニ バ # USJ # ニ ン テ ン ド ー ワ ー ル ド— り ゅ ー (@ Ri_mi_1202_) 31 décembre 2020

Logiquement cela séquence d’images réelles et effets numériques pas ce que les visiteurs de Super Nintendo World verront, mais grâce au bracelet intelligent “Power-Up Band” interagir avec différents éléments du parc ainsi que la connexion à des téléphones intelligents pour suivre nos activités dans le parc. Avec lui, les joueurs pourront ajouter plus d’éléments de «jeu vidéo» tels que gagner des points à différentes attractions, ajouter des pièces ou découvrir des secrets. Dans la présentation de Shigeru Miyamoto, nous voyons comment le créateur de Mario frappe l’un des blocs typiques avec le point d’interrogation que nous voyons dans les jeux vidéo avec la main sur laquelle il porte le bracelet. Après le coup, le bloc fait le son classique de la collection de pièces de Mario de Mario.

Le parc d’Osaka, le premier de nombreux

Cette zone à Universal Studios au Japon est la toute première Super Nintendo World prévue. Il était prévu d’ouvrir ses portes cet été, peu avant les Jeux Olympiques, mais la pandémie a retardé tous les événements de l’année. L’intention est d’amener ce domaine -ou un autre similaire- à Universal Studios Hollywood en Californie, Epic Universe à Orlando et Universal Studios à Singapour, en plus d’agrandir le parc d’Osaka avec plus d’attractions d’autres personnages de Nintendo.