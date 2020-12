Sony Playstation 5 :

Parmi nous a été une révolution dans le monde des jeux vidéo, invitant les joueurs à embarquer ensemble dans un vaisseau spatial où ils doivent accomplir une série de tâches … et chasser l’imposteur, qui a pour but de saboter ce voyage spatial. La Generalitat valencien voulait utiliser cette formule pour sensibiliser le public aux fausses nouvelles liées à la pandémie de coronavirus. Nous vous laissons la place ci-dessous, à la fois en valencien et en espagnol:

C'EST ÉGALEMENT PLIÉ EN ESPAGNOL

Parmi nous, la Generalitat Valenciana et les fausses nouvelles du COVID-19

Dans la scène qui apparaît sur place, on peut voir deux membres d’équipage du jeu Parmi nous effectuer l’une des tâches confiées aux joueurs dans chaque partie. “Le port d’un casque n’est pas efficace contre le virus”dit le personnage vêtu de rouge, faisant allusion au discours anti-masque auquel nous avons également assisté ces derniers mois. C’est alors que le personnage vert, fatigué d’écouter toute une série d’arguments qui ne sont pas scientifiquement contrastés qui devaient aboutir à un non moins absurde “solution minérale miracle”, Soit le: “Et pourquoi le portez-vous?”, demande-t-il en se référant au casque.

C’est alors que les deux personnages commencent à dialoguer … et l’équipier vert se rend compte qu’il est devant l’imposteur. La prochaine chose que nous entendons est le son caractéristique de l’alarme lorsque nous avons découvert le joueur qui agit de manière suspecte. La vidéo se termine par l’imposteur étant éjecté du navire, et avec un message qui vise à sensibiliser la population: “Les fausses nouvelles se propagent jusqu’à six fois plus vite que les vraies nouvelles”, le message lit. “Soyez un bon membre d’équipage. Cherchez. Pensez. Contraste”.

“Les fausses nouvelles se propagent jusqu’à six fois plus vite que les vraies nouvelles”

Ce n’est pas la première fois que Among Us se faufile dans la politique espagnole. Le match Pouvons Il a également utilisé des mécanismes de jeu pour réaliser une vidéo dans laquelle il décrivait ses rivaux politiques comme des imposteurs. Tout cela n’est qu’une preuve de plus de la façon dont le jeu vidéo développé par Innersloth il a obtenu captiver un large public de joueurs et d’utilisateurs.

En fait, le titre a obtenu surpasser le aussi populaire Fall Guys: Ultimate Knockout comme le jeu le plus regardé sur Twitch et le jeu le plus vendu sur Steam. Nous vous rappelons que le jeu est disponible sur les deux appareils mobiles, PC et Switch, où les joueurs ont déjà pu profiter de la deuxième carte du jeu à l’avance. Magasin de jeux épiques a accueilli le titre sur sa plateforme pour seulement 3,19 euros.