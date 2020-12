Sony Playstation 5 :

Le lancement mouvementé de Cyberpunk 2077 – qui est déjà disponible en Espagne et dans le reste du monde pour PS4, Xbox One, PC et Stadia – a eu un impact négatif sur CD Projekt RED au-delà des dommages causés à sa marque: apparemment la richesse des fondateurs du studio polonais a été réduite d’un milliard de dollars après que le RPG futuriste soit arrivé sur le marché avec de graves problèmes techniques sur les versions de console de la génération précédente.

Ceci est rapporté par Bloomberg après avoir analysé les évolutions du marché boursier polonais que la société a subies depuis le lancement de Cyberpunk 2077. Outre la chute d’un milliard de dollars, les experts prédisent également que les dommages à l’image de l’entreprise dureront longtemps; C’est, disent-ils, qu’il n’est pas impossible de se remettre de la bosse que la première de ce titre tant attendu a signifié.

CD Projekt RED plante en bourse

La semaine dernière, nous avons vu comment L’action CD Projekt RED a plongé en bourse perdant 29% de sa valeur, un effet direct des mauvaises performances du titre démontrées sur PS4 et Xbox One dans les jours qui ont suivi sa sortie. Les analystes soulignent que malgré ces données, Les chiffres de vente de Cyberpunk 2077 continueront d’augmenter et que le jeu peut dépasser 17 millions d’unités vendues dans les deux premières semaines.

Cyberpunk 2077 a actuellement de très mauvaises performances sur les versions PS4 et Xbox One, des consoles dans lesquelles vous pouvez voir de sérieuses baisses de framerate, un chargement de texture médiocre et un comportement général de l’IA qui laisse beaucoup à désirer. CD Projekt RED s’est excusé pour ce type d’échec et Ils promettent de les réparer avec des correctifs qui arrivera dans le futur sur les deux consoles.

Dans PC la performance semble être bien meilleure, même si elle n’est pas sans défauts sur cette plateforme: déjà dans notre analyse nous avons commenté la version informatique qu ‘”elle a aussi ses défauts sous la forme de nombreux bugs et de certaines mécaniques comme le combat au corps à corps, trop rugueux, ce qui fait parfois grincer le titre et qui peut alourdir l’expérience de tous ceux qui recherchent un pari plus rond au niveau jouable que le jeu de rôle “.