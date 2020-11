Sony Playstation 5 :

L’équipe de développement de Microsoft Flight Simulator, Asobo Studio, a annoncé via une diffusion en direct sur Twitch que la prochaine mise à jour mondiale du simulateur aéronautique se concentrera sur Royaume-Uni et sera publié à la fin de Janvier 2021. Le pays britannique est le troisième à bénéficier de ce traitement, après Japon en septembre et États Unis cette semaine même.

Le monde se met à jour o Mises à jour du monde ils sont basés sur améliorer le travail de loisirs à la main villes et milieux naturels d’un pays. Ils sont libre pour tous les joueurs. Celui qui arrivera en janvier aura entre 50 et 60 points d’intérêt (où il peut y avoir des villes aux châteaux, à travers les parcs et les baies, en plus des églises et des cathédrales) et plus les aéroports fabriqués à la main: Manchester Barton, Liverpool John Lennon et Land’s End.

Sur le blog officiel du simulateur, Asobo a partagé un feuille de route du contenu qui doit arriver jusqu’en février de l’année prochaine. La publication de deux images où elles classent, en tenant compte des votes des joueurs, “erreurs” et “souhaits”, en confirmant si vous travaillez déjà dessus, s’ils l’étudient ou s’ils l’ont jeté.

Prise en charge de la réalité virtuelle, des hélicoptères et de DirectX 12

De cette liste, trois grandes annonces sont extraites. le prise en charge complète de la réalité virtuelle sera publié en décembre; Jusqu’à présent, il était en phase préliminaire et uniquement pour le casque HP Reverb G2, bien qu’il reste à voir si le lancement officiel signifie qu’il sera également disponible pour le reste du casque VR le mois prochain. La deuxième grande annonce est que hélicoptères à venir sur Flight Simulator en 2022.

Ce dernier fait référence à la version du jeu avec Prise en charge de DirectX 12, ce qui pourrait améliorer les performances dans certains scénarios, mais plus important encore, cela suppose que base pour la version xbox. Ils y travaillent et atteignent les joueurs PC lorsqu’ils se lancent sur des consoles. Xbox, dont la date de sortie n’est pas annoncée.

Microsoft Flight Simulator est disponible sur Steam, Microsoft Store et Xbox Game Pass pour PC depuis août de cette année. Le titre, distribué par Xbox Game Studios, pourrait être se développer grâce à la large audience apportée par le service service d’abonnement, ont-ils dit de Redmond.