Le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur de Le Seigneur des Anneaux free to play développé par Amazon Game Studios va un long chemin. Un document de production daté du 5 juin 2019 révèle que le plan est d’avoir un bêta fermée pour le 30 septembre, 2022 qui sera suivi de Bêta ouverte le 1 janvier 2023. Attention, à la suite de récents changements dans les entreprises responsables du titre, les plans peuvent avoir changé.

Le document, identifié par les médias Wccftech, apparaît sur le site officiel de Leyou, société rachetée fin août par le géant asiatique de la technologie Tencent. Leyou possède Athlon Games, qui co-développe le jeu vidéo avec Amazon Game Studios, qui gère le projet.

Dans ce “Game License Amedment”, qui date de presque un an et demi, les dates susmentionnées sont précisées pour la version PC du MMO Le Seigneur des Anneaux, mais aussi estimations pour la sortie des versions de console (les systèmes ne sont pas spécifiés): six mois après le lancement de la bêta ouverte, ils s’attendent à ce que tout le contenu soit jouable sur console, et que dans un maximum d’un an le lancement commercial aura lieu: c’est-à-dire avant le 1er janvier 2024.

Le prototype devrait être prêt à la mi-2021

Dans le plan de production, il est également mentionné qu’en juin de cette année, ils auraient dû établir le courses et classes présents dans le jeu et ont fait leur art. Le 11 janvier 2021 est la date limite pour le contexte narratif et intrigue du jeu, basé sur le Deuxième âge du Seigneur des anneaux. En juin de l’année prochaine, il devrait y avoir un prototype jouable.

Amazon Studios prépare également un La série Le Seigneur des Anneaux situé dans la même étape de l’univers de JRR Tolkien où le montée et chute de Nmenor. La date de sortie sur Amazon Prime Video est inconnue. Bien qu’il était prévu pour 2021, le tournage a été touché par la pandémie de coronavirus et n’a repris qu’à la fin du mois de septembre.