Sony Playstation 5 :

PS5 Il a été mis en vente le 12 novembre dans certains pays comme les États-Unis ou le Japon, alors qu’il n’est arrivé dans d’autres comme l’Espagne ou le Royaume-Uni qu’une semaine plus tard. Nous n’avons pas encore de chiffres de vente exacts, mais aujourd’hui, la société a partagé un message sur Twitter dans lequel elle indique qu’il s’agit d’un excellent lancement.

En fait, PlayStation dit dans son message que le lancement de la PS5 a été le “plus grand lancement de console” de l’histoire de l’entreprise. Encore une fois, ils ne donnent pas de chiffres concrets sur le nombre d’unités vendues au total, mais ils assurent que la demande “est sans précédent” (en hausse de 600%) et remercions les joueurs pour leur soutien lors de la première de la console nouvelle génération.

Nous voulons remercier les joueurs du monde entier d’avoir fait de la PS5 notre plus grand lancement de console jamais lancé. La demande pour la PS5 est sans précédent, nous voulions donc confirmer que davantage de stocks de PS5 arriveront aux détaillants avant la fin de l’année – veuillez rester en contact avec vos détaillants locaux.— PlayStation (@PlayStation) 25 novembre 2020

L’analyste Daniel Ahmed, de Niko Partners, souhaitait ajouter un commentaire supplémentaire au tweet PlayStation en se rappelant que si le lancement de la PS4 était “le plus grand lancement de console de l’histoire”, la PS5 a dépassé ce record et est maintenant devenue la console avec le plus grand lancement, bien que PlayStation ne l’ait pas spécifié dans son message. Sur Gameindustry.biz, ils affirment également que PS5 est le plus grand lancement de l’histoire des consoles.

Il y aura plus de consoles avant la fin de l’année

Le tweet PlayStation parle également de la Problèmes de stock PS5; et c’est que la nouvelle console Sony est pratiquement épuisée partout et de nombreux utilisateurs attendent un deuxième envoi qui pourrait arriver au milieu du mois prochain. Jim Ryan, directeur de PlayStation, a déclaré qu’ils auraient plus d’unités à vendre avant et après Noël, et maintenant le compte Twitter officiel de la société garantit la même chose.

“Nous voulons confirmer que obtenir plus de stock PS5 aux détaillants avant la fin de l’année. Veuillez rester en contact avec vos magasins locaux », lit le tweet sur le compte Twitter officiel de PlayStation. En Espagne, on estime que le deuxième envoi, celui qui pourrait être réservé pour quelques heures le 19 novembre, commencera à arriver 15 décembre. On ne sait pas encore quand il y aura un troisième envoi.