Sony Playstation 5 :

PlayStation 5 est déjà en vente en Espagne et autres territoires européens. Après ses débuts aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Corée du Sud, la nouvelle génération de Sony est officiellement lancée dans le reste du monde. Il le fait avec deux modèles, avec lecteur de disque (499 euros) et numérique (399), qui ne se différencient que par l’existence ou non d’un lecteur de disques Blu-ray. Les jeux sont en vente au format physique et en distribution numérique à partir du 12 novembre, et parmi ce catalogue de lancement, nous trouvons Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls Remake, Sackboy: Une aventure à grande échelle, en plus de jeux tiers et Les titres PS4 – avec lesquels il est rétrocompatible – ont été améliorés pour profiter des possibilités de la PS5, comme c’est le cas avec Ghost of Tsushima et Days Gone. Dans Vandal, nous publions notre revue avec les premières impressions de la console et les aspects généraux, les performances avec les jeux de la génération précédente, le DualSense et d’autres fonctionnalités. Nous vous rappelons que la PS5 ne sera pas vendue en personne dans les magasins, uniquement sur réservation, et que certains magasins auront la PS5 disponible aujourd’hui pour réserver, à des moments différents.

“Nous ne nous sommes jamais évanouis dans notre but de vous offrir une console véritablement nouvelle génération conçue pour ravir les joueurs et les développeurs»a déclaré Jim Ryan de PlayStation la semaine dernière à l’occasion de son lancement aux États-Unis.« Les joueurs pourront pour la première fois allumer leurs consoles PlayStation 5 et profiter enfin de ces fonctionnalités innovantes. C’est une période encourageante et humiliante pour nous tous chez Sony Interactive Entertainment. “Pour en savoir plus, consultez notre guide PS5.

DualSense, le contrôleur qui promet de changer les sensations avec les jeux

Outre de nombreuses améliorations graphiques, la technologie de lancer de rayons, des temps de chargement pratiquement éliminés avec son SSD ultra-rapide et son audio 3D, la PS5 se distingue par le contrôleur DualSense, la plus grande révolution dans un pad Sony depuis l’introduction du premier DualShock. Il conserve toutes les fonctionnalités du DualShock 4 telles que le panneau tactile, l’éclairage qui sert d’indicateur en fonction des jeux, le capteur de mouvement et le haut-parleur – qui a été amélioré – mais ajoute également des déclencheurs adaptatifs pour offrir une résistance et simuler la force d’un déclencheur , une pédale ou la tension d’un arc. La salle de jeux d’Astro, gratuite avec chaque PS5, est une démonstration de ces possibilités. La réponse hépatique est la prochaine évolution en matière de vibrations et permet une plus grande précision et une variété de sensations que les moteurs classiques.

Revue PS5

«Ce que nous avons beaucoup aimé depuis que vous allumez la PS5 pour la première fois, c’est que ses menus audiovisuels complètement renouvelés provoquent une grande sensation, celle d’être devant quelque chose de vraiment nouveau, et nous avons même été surpris de la minutie du premier processus de configuration, qui se termine Avec un joli message “ Bienvenue sur PlayStation 5 ”, qui vous fait monter à l’étage avec votre nouvelle console; ils savent que c’est un moment que nous gardons généralement pour la mémoire des joueurs, et ils y ont consacré une certaine affection, un grand succès. Si vous démarrez également immédiatement la salle de jeux d’Astro, qui est préinstallée, vous serez sur le bon pied dans la nouvelle génération de PlayStation, puisque ce jeu est une démonstration fantastique de ce que le nouveau contrôleur, le DualSense“, nous vous avons dit dans l’analyse de PlayStation 5.