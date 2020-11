Sony Playstation 5 :

PS5 est parti aujourd’hui en Espagne et aussitôt a été épuisé le premier et le deuxième envoi, qui ne commenceront à être envoyés que le 15 décembre. La console de nouvelle génération de Sony est pratiquement impossible à trouver pour le moment lors de sa première mise en vente, c’est pourquoi les spéculateurs ont commencé à créer les leurs sur Internet.

Si déjà lors de son lancement dans d’autres pays on a vu comment les prix de la PS5 en revente montaient jusqu’à 5000 dollars, en Espagne on n’a pas été en reste et des applications comme Wallapop Ils ont déjà été remplis de consoles d’occasion et non ouvertes, mais à des prix exorbitants. En jetant un œil à ladite plateforme de trading, nous trouvons des personnes vendant leur PS5 jusqu’à 2000 .

Bien que certains aient mis un prix sur la nouvelle console, La plupart des PS5 que nous trouvons dans cette application vont de 800 à 900 , presque le double de ce qu’il coûte réellement et dans d’autres magasins d’aubaines tels que CEX, les consoles sont également vendues à 800: il faut se rappeler que même si elle est difficile à trouver, la PS5 entre sur le marché avec un prix officiel de 499 pour la version standard et 399 pour l’édition numérique.

Les actions PS5 sont si longtemps disparues que même il y a des gens qui vendent des précommandes de console pour la deuxième vague, celui qui arrive le 15 décembre. Le nouvel envoi pourrait être trouvé aujourd’hui dans des magasins tels que la FNAC, El Corte Ingls ou Game, mais pas pour qu’il arrive sous peu au domicile des personnes qui l’ont acquis, mais pour qu’il puisse être expédié au milieu du mois prochain. Comme nous l’avons dit, ce deuxième lot il est aussi déjà épuisé.

Quand y aura-t-il plus de PS5?

Tout le monde se pose la même question aujourd’hui: quand y aura-t-il plus de PS5? En principe, et selon nos sources, la semaine du 21 au 25 novembre il y aura un nouveau lot de consoles, bien qu’il y en ait très peu disponibles à l’époque. Jim RyanLe directeur de PlayStation a récemment déclaré qu’ils prévoyaient de sortir plus d’unités PS5 avant et après Noël, bien qu’il n’ait pas précisé exactement quand elles seront disponibles.

Si vous faites partie des chanceux qui en ont déjà un chez vous, vous voudrez peut-être lire notre guide PS5, sinon, nous vous dirons dans notre revue ce que nous pensons de la nouvelle console Sony.