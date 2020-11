Sony Playstation 5 :

Playstation 5 Il est avec nous depuis quelques jours depuis sa dernière mise en vente en Espagne 19 novembre, mais la console vous ne vous débarrassez pas de divers bogues et problèmes qui se produisent de manière plus ou moins généralisée chez les joueurs, y compris les versions de jeux PS4 qui ne sont pas mises à jour vers la PS5 ou qui en pendent plusieurs.

Un nouveau bug

Un de ces problèmes affecte la version du lecteur de disque de la console, car divers acteurs rapportent que votre console commence à faire tourner le disque que vous avez inséré lorsque vous ne l’utilisez pas, car cela ne devrait se produire que lorsque la machine essaie de lire son contenu pour accéder à quelque chose dont elle a besoin. Il parait, ce “phénomène” se produit plus ou moins toutes les heures, quel que soit le jeu auquel nous jouons, peu importe qu’il soit numérique ou différent du disque que nous avons installé.

Comme tu vois, ça ne semble pas trop sérieux et en retirant le disque lorsque nous ne jouons pas au jeu en question, nous pouvons l’ignorer complètement, mais on ne sait pas si Sony a l’intention de le résoudre bientôt.

La PS5 est épuisée dans toute l’Espagne

Comme on dit, La PlayStation 5 a été officiellement lancée dans notre pays jeudi dernier, bien que la demande soit si élevée que ses deux premiers envois de fonds sont déjà épuisés, le premier et le second arriveront à la mi-décembre, donc l’obtenir est une aventure pour de nombreux joueurs.

Dans Vandal on joue et on joue avec elle depuis plusieurs semaines maintenant Et si vous voulez savoir ce que nous pensons exactement de la nouvelle génération de consoles PlayStation, il vous suffit de jeter un œil à l’analyse complète que nous avons dédiée il y a quelques jours, où nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir à ce sujet.