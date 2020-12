Sony Playstation 5 :

Peut-être que votre esprit a voulu effacer ces souvenirs, et nous ne le blâmons pas ces mois où trouver du papier toilette il fallait sacrifier une licorne et boire du sang de dragon. Pendant le premiers mois de 2020 c’était la vie de beaucoup d’entre nous, alors que nous luttions contre le confinement le plus difficile de la pandémie. Cependant, avec l’arrivée de PlayStation 5 – qui a fait ses débuts sur le marché espagnol le 19 novembre dernier -, plus de gens ont opté pour rechercher dans Google où acheter la plate-forme pour taper dans le moteur de recherche où acheter du papier toilette. Quelque chose qui ne nous surprend pas, car maintenant la licorne et le dragon doivent l’utiliser pour trouver la console, tandis que le papier hygiénique est revenu se balader à l’aise dans les magasins.

Recherches sur PlayStation 5 et Google

Google a rendu public son rapport de recherche pour cette fin d’année, où il détaille quels ont été les termes les plus recherchés de ce 2020. Parmi eux, on trouve que Chadwick Boseman, Cobra Kai, Tiger King ou Parasites ont été les protagonistes de l’industrie cinématographique et de la télévision; Cependant, dans le domaine des jeux vidéo, PlayStation 5 a été chargée de se montrer dans les recherches Google.

Si vous regardez le section “Où acheter” (où acheter …), nous avons trouvé que aux États-Unis, la première place est laissée par PlayStation 5, qui a largement dépassé le “où acheter du papier toilette”. Dans ce sommet, nous trouvons également où acheter des masques faciaux et, à la quatrième place, où acheter une Xbox Series X. Le top 5 le ferme «où acheter du désinfectant pour les mains».

Les jeux vidéo les plus recherchés en 2020

Cette année, nous avons également laissé quelques mois où des succès très inattendus ont eu lieu parmi la communauté des joueurs. Cependant, maintenant il n’est pas surprenant de constater que Among Us ou Fall Guys: Ultimate Knockout occupent les deux premières positions parmi les recherches américaines, suivies par Valorant, le nouveau titre Riot et qu’en Espagne, c’était l’un des mots les plus recherchés. Genshin Impact, Ghost of Tsushima ou Animal Crossing sont également parmi les plus populaires cette année. Nous vous laissons les 10 jeux vidéo les plus recherchés cette année sur Google:

1. Parmi nous

2. Fall Guys: Knockout ultime

3. Valorant

Quatre. Impact Genshin

5. Fantôme de tsushima

6. Traversée d’animaux

sept. Assassin’s Creed Valhalla

8. Le dernier d’entre nous 2

9. Madden NFL 21

dix. Jackbox