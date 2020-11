Sony Playstation 5 :

Les six principaux jeux de la série Bit.Trip, sortis sur Wii Ware en 2009, arriveront simultanément sur Nintendo Switch à Noël. Irrésistible pour les amateurs de rétro!

Six classiques de la c’était Wii Ware (la boutique virtuelle Wii) reviendra sur Nintendo Switch dans un mois. On parle de la saga BIT.TRIP, composé de six jeux à l’esthétique 8 bits et à la musique chiptune, qui sont sortis sur Wii entre 2009 et 2011. Les six jeux sortiront tous, mais il n’y aura pas de compilation.

Plus tard, ils ont été introduits sur iOS. Des compilations avec les six jeux ont également été publiées pour Nintendo 3DS et Wii, telles que Bit.Trip Saga; et sur PS4 et PS Vita en tant que The Bit.Trip.

Chacun des six jeux (Bit.Trip Beat, Bit.Trip Core, Bit.Trip Void, Bit.Trip Runner et Bit.Trip Fate) propose une mécanique différente et très simple, basée sur le rythme et avec des graphismes minimalistes mais très frappants. L’un est un jeu de type Pong, un autre est plus un tueur martien à deux bâtons, et un autre, Runner, est un jeu de plateforme 2D à avance automatique où vous devez sauter au rythme de la musique.

Justement, Bit.Trip Runner avait deux suites. Bit.Trip présente … Runner 2: Future Legend ofr Rhythm Alien, sur Wii U, PS3 et Xbox 360; Oui Coureur3, sur PC, Switch, PS4 et Xbox One.

Ces six jeux (sans compter les deux suites de Runner) Ils sortiront indépendamment, à 4,99 euros / dollar chacun, comme nous le voyons dans l’eShop (vous pouvez le rechercher vous-même dans la console). Tous les six sortiront en même temps 25 décembre. Malheureusement, il ne semble pas qu’il y ait une compilation comme sur Wii. Mais si vous recherchez des jeux d’action directe avec une saveur rétro, aucun d’entre eux vous comblera ce Noël.

Source: Gematsu