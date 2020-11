Sony Playstation 5 :

Sega a partagé son résultats financiers annuels, correspondant à l’année 2020, et ils reflètent la bonne santé dont jouit aujourd’hui la saga Yakuza: au total la franchise a déjà vendu 14 millions, ajoutant les ventes de toutes ses livraisons. Les données précédentes, celle de 2019, indiquaient que la saga s’était vendue à 12 millions d’exemplaires, alors qu’en 2018 elle en avait vendu 11 millions.

C’est-à-dire, cette année la saga Yakuza a réussi à vendre deux millions d’exemplaires parmi toutes ses livraisons, alors que l’année précédente il en avait vendu un million. En 2019, Yakuza 6 a été publié, tandis qu’à la fin de ce Yakuza: Like a Dragon a été publié. Il convient également de mentionner que, comme l’a souligné PC Gamer, au cours des deux dernières années, 20% du total des ventes historiques ont été obtenus dans les 15 ans de la franchise.

Pour Sega, c’est toujours une saga de niche

Que signifient ces chiffres pour Sega? La société japonaise attribue l’augmentation des ventes à l’attractivité de la saga auprès des publics étrangersAinsi, le dévouement à la représentation de la culture japonaise est considéré comme un pro de la vente et le rapport indique que la série est “très appréciée par les utilisateurs étrangers”.

Ceux, Sega continue de considérer la saga Yakuza comme des jeux de niche qui ciblent un marché de niche. Son modèle économique d’avenir vise à lancer le jeu sur plusieurs plateformes, sans créer d’exclusivités avec aucune, et à travers de multiples services. La distribution numérique sera celle en laquelle ils font le plus confiance à Sega pour pouvoir emmener la franchise dans le maximum de pays possible. On dit aussi que le PC est une plateforme fondamentale pour mener à bien cette stratégie.

Comme nous l’avons déjà dit, le dernier jeu de la saga est Yakuza: comme un dragon, une livraison qui représente un changement paradigmatique dans la franchise et cela en Vandale Nous avons testé à fond pour dire dans notre analyse que c’est “un jeu hilarant, très complet, plein de guides, d’hommages et de parodies aux meilleurs RPG, avec une histoire très travaillée et avec un protagoniste qui nous a conquis et sur qui nous espérons en savoir plus. un futur”.

Le suivant 8 décembre un événement spécial sera organisé pour commémorer le 15e anniversaire de la saga; dans ladite émission, qui aura lieu le 8 décembre à 12h00 (heure de la péninsule espagnole), des nouvelles sont attendues sur les projets d’avenir de la franchise.