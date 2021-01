Sony Playstation 5 :

La saison a été l’une des surprises de Les Game Awards 2020. La bande-annonce prévoyait un jeu de route dans lequel les joueurs ils traverseront des enclaves naturelles d’un monde qu’ils enregistreront avec leur appareil photo et son cahier. On savait peu de choses sur le jeu vidéo, ce qui a poussé les personnes intéressées à spéculer sur le genre dans lequel il était encadré. Un simulateur de marche? Peut-être un immense monde ouvert? Quelque chose de plus linéaire? Kevin Sullivan, directeur créatif du titre, il a dissipé certains de ces doutes dans une interview avec IGN où il dit que les joueurs peuvent s’attendre à quelque chose à mi-chemin entre le voyage de thatgamecompany et The Legend of Zelda: Breath of the Wild de Nintendo.

Sullivan dit que réponse à la bande-annonce montré en décembre dernier a été “super généreux, vraiment sympathique et assez excitant”, mais il prévoit que les joueurs ne savent pas tout à fait de quel type de jeu il s’agit: “Quand je lis les commentaires YouTube, les gens semblent penser que c’est non plus comme Breath of the Wild ou c’est comme Journey. Et c’est entre […] Ce n’est pas un jeu AAA en monde ouvert et ce n’est pas non plus un jeu d’art de couloir. “

Il laisse également de côté les comparaisons avec des drames narratifs à la première personne ou des simulateurs de marche comme Gone Home et Firewatch; note que bien qu’il aime beaucoup ces jeux, le concept a commencé en 2016 avec une base jouable qui a même été adaptée au jeu de société. “Depuis que nous avons réalisé Darwin Project [un battle royale cuyo servicio ces el ao pasado], nous avons beaucoup de développeurs orientés gameplay dans le projet. Ce ne sera pas un simulateur de marche; autant que j’aime ces jeux où il n’y a pas de gameplay. “

Une histoire dans le présent et le passé qui progresse “enregistrer des choses et parler aux gens”

Le directeur créatif de Scavengers Studio a l’idée du jeu dans sa tête depuis plusieurs années, mais jusqu’au l’arrivée de la PS5 et l’évolution du PC ils ne pouvaient pas le réaliser sans compromettre certaines idées en raison de limitations techniques. le Les propres expériences de Sullivan dans leurs voyages à travers l’Asie, ce sont eux qui ont inspiré le jeu, où il y aura un mystère et un histoire que les joueurs «développeront et comprendront» à mesure qu’ils progressent, c’est-à-dire aller “enregistrer des choses et parler aux gens”.

Les joueurs démêleront un complot qui se déroule dans divers moments temporaires: “Il y a des choses qui se passent dans le présent qui sont importantes, et il y a des choses qui se sont produites là-bas dans le passé qui sont importantes, et vous allez le découvrir.” Le responsable du jeu ajoute: “Bien que j’aime l’idée que ce soit comme un road trip, c’est plus comme le idée d’être un étranger dans un pays étrange et essayez de comprendre et de faire quelque chose là-bas. “

Même si n’exclut pas que le jeu soit publié sur d’autres plateformes, au moment où la saison est annoncée pour PS5 et PC. Le jeu est dans le stade intermédiaire de développement, et en fait, il n’a pas de date de sortie estimée ni même d’éditeur.