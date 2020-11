Sony Playstation 5 :

Au cours du mois de mars de cette année, l’une des rares bonnes nouvelles que nous ayons eues au milieu de cette heureuse pandémie qui a secoué l’Espagne et le reste du monde a été celle du projet d’adapter The Last of Us à la télévision par HBO. avec le créateur de Tchernobyl et Neil Druckmann impliqués dans le projet.

Des mois plus tard, le sien HBO a annoncé avoir enfin donné son feu vert à cette adaptation ainsi Craig Mazin, créateur de Tchernobyl, et Neil Druckmann, principal responsable du jeu vidéo chez Naughty Dog, peuvent désormais commencer à pré-produire, tourner, réaliser et post-produire l’épisode pilote de la série qui mettra également en vedette Carolyn Strauss (productrice de Tchernobyl ou Game of Thrones), Johan Renck (directeur de Tchernobyl) et diverses figures de PlayStation.

“Craig et Neil sont des visionnaires qui jouent dans une autre ligue”, déclare Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation pour HBO. “Avec eux à la barre aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss, cette série sera sûrement travailler avec les fans les plus acharnés de The Last of Us et les nouveaux arrivants à cette saga qui définit un genre. Nous sommes ravis de nous associer à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire racée et puissamment immersive. “

Ils veulent élargir l’histoire de The Last of Us, pas la refaire

L’un des points critiques de la série The Last of Us est qu’avec l’adaptation, ils ne vont pas réinterpréter l’intrigue de The Last of Us mais l’intention de toute l’équipe est de l’élargir. «Dans ce cas, je le fais avec le gars qui l’a créé et ce que nous changeons est conçu pour combler les lacunes et élargir, non pas pour annuler, mais plutôt pour élargir», a déclaré Craig Mazin il y a quelques semaines en parlant de l’adaptation de HBO de Le dernier d’entre nous.