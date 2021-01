Sony Playstation 5 :

Kantemir Balagov, le réalisateur et scénariste russe qui est entré dans les coulisses avec Closeness and Beanpole, dirigeant le Série télévisée HBO doivent adapter l’histoire de The Last of Us, rapporte The Hollywood Reporter. Le même média souligne que les rumeurs indiquaient que le réalisateur serait Johan Renck, mais ce ne pouvait pas être parce qu’il correspondre à d’autres projets en cours.

Renck est le réalisateur qui a travaillé main dans la main avec Craig Mazin dans la minisérie HBO Tchernobyl. Le créateur de cette série est impliqué dans l’émission de télévision basée sur The Last of Us comme écrivain et producteur exécutif aux côtés de Neil Druckmann, réalisateur et scénariste des deux jeux Naughty Dog. Le studio californien, avec PlayStation Studios, Word Games et The Mighty Mint, produit l’adaptation télévisuelle du jeu post-apocalyptique.

La même information de THR ajoute que, le fait que Balagov soit en charge de la direction indique que “HBO veut que l’adaptation ait un ton sérieux et dramatique”. Bien qu’aucun détail spécifique n’ait été donné, la série télévisée adapter les faits du premier jeu vidéo, mais en ajoutant plus de détails. “[…] ce que nous changeons est conçu pour combler les lacunes et agrandir, non pas pour annuler, mais plutôt pour agrandir », a commenté Mazin dans une interview en juillet 2020. Le scénariste a assuré avoir récupéré un moment “choquant” supprimé du jeu original.

Sony travaille sur trois films et sept séries PlayStation

HBO a annoncé en novembre de l’année dernière qu’elle avait autorisé le début de la pré-production de la série télévisée. Plusieurs propriétés intellectuelles de PlayStation passeront bientôt à d’autres formats au-delà du jeu vidéo. Sony Pictures lance le Film inexploré le 16 juillet 2021. Travaille également sur une série de Twisted Metal. Le PDG de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, a déclaré à la fin de 2020 qu’ils travaillaient sur trois films et sept séries télévisées basé sur les sagas de PlayStation.