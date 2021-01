Sony Playstation 5 :

Sony a réaffirmé son intention d’étendre les marques et les sagas de PlayStation au-delà des jeux vidéo au CES 2021. Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, est apparu à la conférence numérique de Sony, qui était centrée sur un seul message: que la société de technologie se transforme en société de “divertissement créatif”. Dans ce contexte, Ryan a rappelé le Film inexploré et la Série The Last of Us à diffuser sur HBO et HBO Max, en veillant à ce que les deux projets soient un premier pas en stratégie De la marque.

“Ce n’est que le début de la extension de notre narration aux nouveaux médias et un public encore plus large “, déclare le manager dans sa partie de l’événement (à partir de la minute 7:53 de cette vidéo).” Sony est une société de divertissement le divertissement n’a jamais été aussi important“dit Ryan.

Ravi de vous rencontrer, Im Nate. #uncharted pic.twitter.com/v79Mvy26iH – Tom Holland (@ TomHolland1996) 22 octobre 2020

Uncharted sera présenté en première en juillet et The Last of Us a reçu le “ OK ” de HBO

Le film de Inexploré a une sortie en salles prévue pour le 16 juillet 2021. Avec une partie du film tourné en Espagne, le film recueille l’univers créé par Le chien méchant dans les jeux vidéo publiés sur PS3, PS Vita et PS4 en créant un prequel pour raconter les origines du protagoniste Nathan Drake, joué ici par Tom Holland. Récemment de nouvelles images d’un film réalisé par Ruben Fleischer (Venom) dans lequel l’espagnol apparaîtra Antonio Banderas et de grands noms comme Mark Wahlberg, Sophia Alia et Tati Gabrielle.

Nous devrons attendre plus pour voir le serie que HBO prépare de The Last of Us, une autre saga créée par Naughty Dog. L’adaptation est aux commandes de Craig Mazin (responsable de la mini-série Tchernobyl) et Neil Druckmann, réalisateur des deux tranches de la série publiées sur PS3 et PS4. En novembre dernier, HBO a donné son feu vert au projet, en commençant la production qui sera diffusée sur HBO et sur HBO Max. Une autre saga de PlayStation pour atteindre le petit écran sera Metal tordu.