Sony Playstation 5 :

Depuis le lancement mondial de PS5 On a vu que la nouvelle console Sony ne dispose pas de suffisamment d’unités à vendre pour répondre à toute la demande. C’est quelque chose que les spéculateurs ont affiné et dont ils ont profité pour revendre les consoles à un prix bien supérieur au prix officiel: en Espagne, on a vu comment la valeur de la PS5 atteignait des milliers d’euros en revente, tandis que dans d’autres pays on parle d’un bénéfice de 28 millions de dollars avec la spéculation.

Maintenant, un rapport explique comment cette situation peut affecter la PS5. Selon divers analystes, le fait qu’il existe désormais de nombreuses consoles vendues, mais non utilisées, peut causer de sérieux dommages à l’avenir de la console. Autrement dit, si les ventes de PS5 sont effectuées entre les mains de spéculateurs, ces consoles ne sont pas utilisées et elles ne génèrent pas de bénéfices. À long terme, cela pourrait affecter négativement la santé de la nouvelle console Sony et Bloomberg assure que la société a commenté en interne la possibilité de retarder certains de ses lancements majeurs jusqu’à ce que la situation se stabilise.

Moins d’un jeu physique a été acheté au Japon pour trois PS5 vendues

«Même si nous tenons compte des achats de jeux vidéo numériques, le pourcentage de PS5 réellement utilisées n’est pas si élevé, ce qui signifie que la demande actuelle est limitée par les revendeurs à but lucratif»explique Hideki Yasuda, analyste à l’Ace Research Institute. Une information derrière ces rapports est que la PS5 s’est vendue 213000 unités au Japon, alors que seulement 63000 jeux physiques; c’est un ratio de moins d’un jeu physique pour trois consoles vendues.

Il est vrai que le achat numérique Les ventes de jeux vidéo sont une source de revenus très importante pour Sony, en fait l’année dernière, elles représentaient 55% des ventes totales de jeux vidéo sur PS4, mais les analystes suggèrent que la PS5 pourrait perdre l’occasion de s’établir sur le marché si elle continue. le taux de spéculation observé jusqu’à présent: “La PS5 pourrait rater une opportunité critique d’entrer dans une bonne spirale ascendante matériel-logiciel. Le pic de la plate-forme sera probablement faible et le revenu total généré par la plate-forme ne sera pas aussi élevé que prévu », déclare Kazunori Ito de Morningstar Research.