Lancer de rayons o tracé laser est l’une des technologies les plus en vogue ces dernières années dans le monde de PC, et continuera de l’être grâce au lancement du consoles nouvelle génération, Xbox Series X / S et PlayStation 5. C’est une technique capable, entre autres, de refléter la lumière de manière réaliste, mais cela nécessite beaucoup de puissance de traitement. Même ainsi, le créateur Laboratoires Shironeko a obtenu un SNES (en particulier, un Super Famicom, lancé il y a 29 ans) est capable d’afficher un scène de lancer de rayons grâce à un cartouche personnalisée.

Il explique sur son blog (va à Kotaku), où il détaille le processus avec une terminologie assez technique, que l’idée originale était de faire un projet qui l’aiderait à apprendre le design FPGA et Verilog, mais inspiré par un ami qui construisait sa propre carte graphique, j’ai pensé : “Ne serait-il pas intéressant d’essayer de faire le lancer de rayons SNES?”.

Fonctionne de la même manière que la puce Super FX de Star Fox

“Ce que je voulais essayer de faire était quelque chose de similaire à ce que fait la puce Super FX utilisé dans des titres comme Star Fox, où le SNES exécute la logique du jeu et délègue la description de la scène à une puce de la cartouche pour générer les graphiques », explique-t-il sur son blog.« À cette fin, il a délibérément tenté de me limiter à utiliser une seule puce personnalisée pour la conception […]Et c’est ainsi qu’il a réussi à introduire le lancer de rayons dans une scène pleine de formes sphériques, plates et géométriques. jusqu’à 30 images par seconde et une résolution de 200 x 160.

“Le moteur de rendu émet jusqu’à quatre rayons pour chaque pixel de l’écran, calcul des restes directs de une source lumineuse directionnelle et un seul rebond de réflexion », précise le moddeur.« Chaque surface possède un diffuseur de couleur et de propriétés réfléchissantes […]”Ajoute-t-il. Vous pouvez voir tous les processus de fabrication dans la vidéo insérée sur ces lignes.