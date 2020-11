Sony Playstation 5 :

Yuoni se prépare à semer la terreur en Espagne et dans le monde l’année prochaine. Le jeu vidéo, développé par le studio Tricore, plan sa sortie en 2021 pour PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC. Ce nouvel opus ne sera pas publié sur Switch comme son prédécesseur, pour le moment. A l’occasion de l’annonce, le studio et Chorus Worldwide ont présenté une nouvelle bande-annonce et un ensemble d’images:

Yuoni, le titre d’horreur arrive en 2021

Comme les développeurs le prévoient, Yuoni admettre Résolution 4K et 60 ips sur les consoles PlayStation 5 de nouvelle génération et Xbox Seriesainsi que sur PC. De plus, ils prévoient qu’il sera possible de jouer pour la première fois en résolution 4K dans la prochaine Expo des jeux numériques 2020 tenue à Akihabara UDX à Tokyo, au Japon, le 29 novembre prochain. Quant à son synopsis, on peut lire ce qui suit:

“«Hé, tu veux jouer Yuoni? Avec ces mots, la fille a été traînée vers un autre monde teint par la lueur de la nuit“décrit l’étude.”Un bâtiment scolaire, une vieille maison de style japonais, un hôpital miteux… un monde au crépuscule qui allie nostalgique et inquiétant. “De cette façon, ils soutiennent que la première moitié du titre est ‘un jeu de cache-cache’, dans lequel vous devez retenir votre souffle, vous cacher des ennemis et rechercher différents objets.

“Hé, tu veux jouer Yuoni?”

D’un autre côté, la seconde moitié du titre nous amène à échapper à la proximité des ennemis. “Yuoni est un jeu de action et horreur à la première personne avec deux visages complètement différents “, indiquent les créateurs. Pour le moment, il n’est pas prévu de lancer le jeu sur Nintendo Switch également comme le premier titre.

Le titre original, Yuoni: se lève, est une aventure d’horreur narrative qui est sorti pour la première fois sur PC via Steam en avril 2019, puis sur Switch en février 2020 via le Nintendo eShop. Le magazine Weekly Famitsu (va Gematsu) soutient que Chorus Worldwide envisage également amener le jeu précédent sur plus de plateformes.