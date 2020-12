Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 se prépare à faire ses débuts en Espagne ensuite 10 décembre, moment dans lequel tu peux profiter PC, consoles Xbox One et PS4, et sur les plateformes PlayStation 5 et Xbox Series X / S. Développé par le studio CD Projekt RED, les images de cet ambitieux jeu de rôle ont servi à illustrer une théorie du complot, qui est né à la télévision turque: sur la chaîne de télévision Télévision blanche ils assurent que Elon Musk prévoit de contrôler l’humanité et de nous transformer en cyborgs, grâce à une puce greffée dans le cerveau.

Ou kadar iyi ki hangi kısmını kesip paylașayım bilemedim. Bence hepsi izlenmeye değer. https://t.co/ZtFfsh9QYF pic.twitter.com/vICDYx25ti – zego. (@zegohanim) 5 décembre 2020

Cyberpunk 2077 et Elon Musk: le plan pour gouverner l’humanité … selon la télévision turque

Selon des rapports sur IGN Turquie et Reddit, la chaîne de télévision turque White TV assure que Elon Musk envisage de contrôler l’humanité en nous transformant en cyborgs, grâce à une puce dans le cerveau. En fait, ils font allusion à la collaboration de sa femme Grimes dans le développement du jeu vidéo, comme si c’était une indication de quelque chose. Ils ont intitulé cette théorie comme «Le terrible plan d’Elon Musk».

En approfondissant un peu la théorie, le canal indique que la population “va s’entre-tuer” pour obtenir cette puce, tout en s’assurant que les gens sont «à moitié robot» et qu’en 2077 – coïncidant avec l’année où se déroule l’histoire du jeu – des clones en série de personnes commenceront à être fabriqués. Tout au long de cette série, ils utilisent le coffret CD Projekt pour illustrer leurs propos.

En 2077, ils commenceront à fabriquer des clones de personnes en série, selon une chaîne de télévision turque

Bien sûr, cela va sans dire le manque de véracité de cette hypothèse. Ce qui est curieux de noter, c’est que La présence médiatique de Cyberpunk 2077 est si abyssale, que le jeu a fait son chemin dans les télévisions nationales avant même d’être mis sur le marché. Si vous êtes curieux vous pouvez voir le programme complet ici.

Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera Disponible ce jeudi 10 décembre, à la fois sur PC et consoles. Pour connaître Tous les détails qui vous attendent dans cette aventure à travers les rues de Night City, nous vous invitons à lire nos impressions.