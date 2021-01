Sony Playstation 5 :

La marque SUP3R5 a annoncé la semaine dernière que le 8 janvier, la campagne de réservation du PlayStation 5 modifiée avec un design inspiré de PlayStation 2: de couleur noire, avec le logo classique de la marque au bas du système et avec les boutons DualSense colorés et dans le même ton gris que le DualShock 2. Cependant, le processus de réservation a été désastreux, avec des clients avec problèmes de paiement; auquel il faut ajouter que le les créateurs ont reçu des menaces après que les consoles se soient vendues en seulement 20 minutes, ils rapportent de VGC. La marque a supprimé votre compte Twitter, A promis rendre l’argent à ceux qui ont pu effectuer la transaction, et pour l’instant, ont arrêté la vente du produit.

Les réservations ont commencé vendredi dernier à 21h00, heure de la péninsule espagnole pour le Clients nord-américains. À peine 20 minutes plus tard, les machines, au prix de 649 $ (200 de plus que le prix de détail recommandé), avait été épuisé. Sur le compte Twitter de SUP3R5, ils ont publié un déclaration excusant pour les erreurs du processus et se disant «honteux»: certains clients avaient paiement du produit, mais n’a reçu aucun reçu qu’ils avaient réservé la console.

Dans un message ultérieur, SUP3R5 a signalé que Je rendrai l’argent à ceux qui ont été facturés sans réserver la console et annuler les réservations de ceux qui ont commencé les revendre pour des milliers de dollars sur eBay et autres portails d’occasion. En même temps, ils ont promis que campagne de réserve internationale, reportée à fin janvier, sera mieux planifiée.

Les scalpers ne jouent pas … ce n’est même pas prêt pour l’expédition et ils le revendent … smh pic.twitter.com/mzZe6BEW8V— Reginald Jackson (@ REALness_2010) 8 janvier 2021

La vente de la PS5 noire annulée en raison de «menaces crédibles» à la sécurité des travailleurs

Cependant, quelques heures plus tard, ils ont annoncé sur Twitter qu’ils annuleraient toutes les réservations et rendraient l’argent parce que les employés de l’entreprise recevaient “menaces crédibles pour votre sécurité”. “Nous prenons ces menaces au sérieux”, ont-ils déclaré dans un tweet qui, comme le compte de l’entreprise sur le réseau social, a été supprimé. “Nous ne sommes pas disposés à mettre en danger la sécurité et le bien-être de notre équipe ou l’impact potentiel que cela pourrait avoir sur la livraison de votre commande.” Par conséquent, ils ont décidé que toutes les réservations seront annulées “et ils seront entièrement remboursés dans les prochains jours.”

“Nous avons essayé d’en faire une façon amusante de célébrer la nostalgie partagée.”, concluent-ils dans leur message sur le réseau social. “Comme cela a été montré, il y a des gens qui sont prêts à interférer avec cela. Si nous concluons qu’il est sécuritaire d’essayer à nouveau, nous le ferons. Pour l’instant, faites attention.”

Fin décembre, la marque dbrand a annoncé qu’en 2021, ils vendraient des panneaux noirs mats pour personnaliser PlayStation 5. La nouvelle console Sony est épuisée dans le monde entier. En Espagne, la chaîne de magasins spécialisés JEU a ouvert une section sur son site Web pour les clients intéressés par la console pour recevoir une notification qui les avertit de nouvelles campagnes de réservation.