Il y a un peu plus d’une semaine, Microsoft a lancé le nouveau Xbox Series X et Xbox Series S qui donnent le coup de fouet à leur nouvelle génération de consoles marquées, avant tout, par la puissance de la Série X et par le service Passe de jeu.

Si après le lancement de leurs nouvelles machines chez Microsoft ils avaient des raisons de sourire, aujourd’hui ils en ont deux fois plus depuis marque aujourd’hui 15 ans depuis le lancement de la Xbox 360, probablement sa console la plus populaire qui est sortie dans les magasins le 22 novembre 2005.

C’était la deuxième console de jeu créée par Microsoft et était développé en collaboration avec IBM et ATI (peu de temps avant d’être acquis par AMD pour sa division graphique désormais connue sous le nom de Radeon) ayant comme une de ses particularités d’être compatible avec la plupart des périphériques USB grâce à ses ports USB 2.0, pouvant utiliser la plupart de ses périphériques n’importe où. PC Windows.

Cinq modèles différents et d’innombrables grands jeux

La Xbox 360 avait un total de cinq modèles différents dans sa vie jusqu’à ce que les deux derniers, Slim et Elite, mettent un terme à la production de la console en 2016, date à laquelle la société avait réussi à dépasser le 84 millions d’unités vendues (ces données datent de juin 2014).

De plus, pour Xbox 360 sont venus certains des meilleurs jeux exclusifs de l’histoire de la Xbox tels que le premier Gears of War, certains des meilleurs versements Halo (tels que Halo 3 ou Halo Reach), Alan Wake, Fable II ou Forza Motorsport 3, parmi d’autres grands titres qui sont venus sur l’une des consoles les plus appréciées des fans de jeux vidéo en général et des fans de Microsoft en particulier.