Reuben Langdon, l’acteur doubleur qui exprime Dante de la saga Devil May Cry et Ken dans Street Fighter, posté sur Twitter tôt le matin (heure espagnole) du 7 janvier, quelques heures après la assaut contre le Capitole des États-Unis par les partisans du président sortant Donald Trump, messages et vidéos qui semblaient minimiser les actions des gens qui y ont participé. Capcom, la société japonaise responsable de la saga Devil May Cry, a détaché des messages de Langdon, qui a déclaré aux médias VGC que ne prend pas en charge les événements survenus le 6 janvier, ni à Trump ni à ses followers, tout en niant avoir partagé les messages qui restent sur le réseau social.

Langdon, avec plus de 23000 abonnés, a publié un tweet le 7 janvier, après que Twitter a bloqué le compte de Trump, avec le message: “La censure est à la société ce que le cancer est au corps humain. Ceux qui brûlent des livres aujourd’hui brûleront des corps demain.” Un jour plus tard, j’ai partagé une vidéo comparant l’assaut du Capitole aux manifestations de Black Lives Matter, appelant hypocrites ceux qui ont soutenu les manifestations du BLM et critiqué les actions des partisans de Trump. Le 9 janvier, il a répondu au premier message avec une vidéo intitulée: “Les partisans de Trump qui ont attaqué le Capitole sont des manifestants, PAS des terroristes ou des insurgés”; dans le message de ce tweet, écrivez la citation de Martin Luther King Jr.: “Une protestation est la voix du silence.”

“Une émeute est la voix de l’inouï” – Martin Luther King Jr. https://t.co/8Xv54UYONO— 𝐑𝐞𝐮𝐛𝐞𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐝𝐨𝐧 (@ReubenLangdon) 9 janvier 2021

Capcom se démarque des opinions de Langdon, qui critique “le double standard des médias”

Capcom s’est distancé de Langdon dans une brève déclaration: “Les opinions exprimées par Langdon ne reflètent pas celles de Capcom”. L’acteur a contacté VGC: «Je n’ai jamais soutenu la violence dans la capitale, ni Trump ou ses partisans. Ne partagez pas ce contenu. Veuillez indiquer où je l’ai fait et je me ferai un plaisir de m’excuser et de le supprimer. »La voix de Dante ajouta:« Je fais référence le double standard des médias, l’hypocrisie de tout, et l’attaque flagrante contre la constitution des États-Unis. L’assaut de la capitale était une honte pour les États-Unis. En aucun cas je n’approuve, ni je n’ai jamais, leur comportement ou tout autre qui incite à la violence ou à des dommages matériels. “

Reuben Langdon était enquêté par Capcom en 2019 (va Eurogamer) après dans une interview blâmer les victimes d’accusations de harcèlement sexuel impliquant le doubleur Vic Mignogna et allégeant les mouvements Me Too et Black Lives Matter.