Sony Playstation 5 :

Il Conseil de défense des ressources naturelles (NRDC) des États-Unis, l’agence chargée de la protection de l’environnement, a mesuré la consommation d’énergie nécessaire à la lecture de PlayStation 5 et Xbox Series X et a publié ses résultats, garantissant que les deux consomment entre 160 et 200 watts lorsqu’ils sont utilisés, un chiffre nettement supérieur à celui de ses prédécesseurs et à celui d’un téléviseur 60 pouces. De même, l’organisme nord-américain a fait remarquer que lorsque les consoles sont en mode veille, elles ne consomment qu’un watt ou moins.

Le coût élevé de la consommation de PS5 et Xbox Series X

Maintenant bien, ont également averti que la fonctionnalité d’activation instantanée de la Xbox Series X pourrait aboutir à environ 500 mégawatts par an, un chiffre élevé qui pourrait finir par coûter aux joueurs une augmentation inattendue de leurs factures d’électricité, c’est pourquoi ils recommandent de ne pas l’utiliser pour économiser sur la consommation d’énergie. En fait, ils estiment que les deux tiers des utilisateurs de console utilisent cette fonctionnalité.

D’autre part, Ils commentent également que la consommation de la PS5 et de la Xbox Series X atteint ses plus hauts sommets lorsque nous jouons à des titres de nouvelle génération., mais cela diminue considérablement lorsque nous les utilisons pour profiter des titres des anciennes consoles avec leurs possibilités de rétrocompatibilité. La note positive dans tout cela est mise par Xbox Series S, une plate-forme qui consomme beaucoup moins d’énergie, surtout lorsque nous l’utilisons pour jouer.

En plus, Ils voulaient également avertir que regarder des applications de télévision et de la vidéo à la demande sur la console consomme plus que si nous le faisions via des appareils tels que Apple TV ou Amazon Fire Stick.. Pour être plus précis, ils consomment entre 30 et 70 watts, soit entre 10 et 25 fois plus que les appareils que nous avons mentionnés.

Finalement, le NRDC a souhaité conseiller Sony et Microsoft d’étudier les habitudes de consommation des gamers, découvrez comment vous utilisez les options d’économie d’énergie de la console et faites la promotion de leur utilisation pour sensibiliser.