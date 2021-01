Sony Playstation 5 :

LaLigaCasters c’est déjà une réalité. C’est le nouveau projet dans lequel le nom de Ibai Llanos est répertorié comme l’une des grandes stars de YouTube et de Twitch Espagne qui faire partie de cette initiative. À côté de lui, nous trouvons les noms de deux de ses collègues professionnels: Ander Corts et Ulises Prieto. C’est le nouveau travail dans lequel Llanos se lance, juste après avoir annoncé son départ de G2 Esports. LaLigaCasters consistent en ce que les influenceurs et youtubeurs seront en charge de raconter les matchs diffusés sur Movistar et Gol. L’émission avec leurs commentaires peut être suivie sur la chaîne LaLiga sur Twitch.

LaLigaCasters: le football et les influenceurs se serrent la main

Ibai Llanos, Ander Corts et Ulises Prieto seront quelques-uns des noms qui feront partie de LaLigaCasters. Ils seront en charge de raconter quatre matchs par mois; trois d’entre eux sont visibles sur Movistar, tandis que le reste est diffusé sur GOL. Les téléspectateurs qui souhaitent profiter du football avec la voix de ces streamers peuvent le faire grâce à la chaîne LaLiga Twitch.

Fans qui sont Les utilisateurs de Movistar ou GOL peuvent choisir les commentateurs traditionnels ou l’équipe LaLigaCasters à partir de leurs téléviseurs à tout moment pendant la diffusion. Dans le cas de Movistar, nous devrons rechercher le canal audio 4 de Movistar LaLiga ou le canal audio 3 dans le cas de GOL.

Ce dimanche, je raconterai l’Atltico de Madrid – Valence sur ma chaîne Twitch. Je vais le faire avec @ G2Ander. Merci à @LaLiga de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis de le faire à notre façon. Nous serons une option officielle pour écouter le jeu de @ MovistarFutbol.— Ibai (@IbaiLlanos) 21 janvier 2021

“Merci à LaLiga de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis de le faire à notre manière”

Le premier jeu à avoir la voix de LaLigaCasters être celui de ce dimanche 24 janvier. Ibai Llanos et Ander Corts seront en charge des commentaires le match entre l’Atltico de Madrid et Valence, qui fait partie de la 20e journée de LaLiga. “Merci à LaLiga de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis de le faire à notre manière”, écrivez Llanos sur votre compte Twitter. “Nous serons une option officielle pour écouter le jeu de Movistar”.

L’accord a été conclu entre La Ligue, la société de divertissement Webedia et l’agence de représentation VIZZ, qui a les droits de représentation des youtubers qui feront partie de LaLigaCasters.