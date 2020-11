Sony Playstation 5 :

Mike laidlaw, ancien directeur créatif de la série Dragon Age, et les vétérans d’Ubisoft Frederic St-Laurent B., Jeff Skalski et Thomas Giroux, ont annoncé avoir fondé leur propre studio de développement de jeux vidéo. Votre nom sera Jeux de briques jaunes et être basé au Québec, Canada.

L’engagement envers la diversité pour un gameplay émergent

Comme on peut le lire sur son site officiel, l’objectif du studio sera de créer des jeux de haute qualité qui mettent l’expérience du joueur avant tout. De plus, ils veulent créer de nouvelles façons de jouer et développer des licences totalement nouvelles.

“Nous croyons fermement à la création de terrains de jeux numériques. Plus un jeu donne d’interactivité et de liberté à un joueur, plus il peut être immersif et attractif, à condition qu’il y ait des règles claires qui régissent ces interactions “, vous pouvez lire dans la déclaration.”Nous pensons que le gameplay émergent peut amuser les joueurs à travers leur propre créativité et nous souhaitons proposer des outils permettant à nos joueurs de partager ces expériences. “

“Aux Yellow Brick Games nous sommes fiers d’être un studio d’égalité des chances. Les jeux sont pour tout le monde et pour le marché mondial, et ils évoluent en temps réel – une équipe avec un riche mélange de perspectives et de compétences est mieux équipée pour exceller dans un environnement aussi dynamique. “

Pour le moment, Au-delà de tout cela, le studio n’a rien dit sur ce à quoi nous pouvons exactement nous attendre de leur premier matchIl faudra donc attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce qu’ils aient quelque chose de plus ou moins préparé et puissent partager leur premier projet avec le monde.